訂「40貫飯捲」卻惡意放鳥！店家心痛當廚餘丟掉　咖啡廳也曾受害

▲男子向店家訂了40貫韓式飯捲，最後卻爽約未取餐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

近來隨著韓劇《非常律師禹英禑》在全球熱播，劇中女主角喜愛的韓式飯捲受到關注。不過首爾市江東區一間飯捲餐廳卻痛訴，日前一名男顧客上前預訂40貫飯捲，然而餐廳老闆做完訂單後，撥打顧客留下的電話號碼，才得知自己慘遭放鳥欺騙，40貫壽司最後只能被當作廚餘丟棄，損失慘重。

根據韓媒《News1》、《KBS News》，首爾市江東區某經營多年的韓式飯捲餐廳老闆痛訴，一名男性顧客曾在店內點了1貫飯捲，隔天（22日）經過店內時向自己表示，「昨天有來吃飯捲，你們的飯捲好好吃」，於是向店家預約40貫飯捲（1貫飯捲約8至12個），並表示時間到了會來取餐。

由於餐飲業先前才因配合文在寅政府高壓的防疫政策、縮短營業時間與店內用餐規範，因此疫情期間南韓的餐飲業大多損失慘重，如此數量龐大的訂單自然讓店家感到喜出望外，在專門排定時間製作40貫飯捲後，店家致電該名男子來取餐，卻沒想到男子所留下的電話號碼是謊報的，電話另一端的民眾一頭霧水，透露已經多次接到這種類似電話。

▼該名男子向店家訂了40貫飯捲，時間到了卻未取餐。



該名店家的事蹟透過韓媒報導後，許多老顧客紛紛回流預訂飯捲，不僅與店家齊聲大罵顧客、更希望能藉此彌補店家損失，其中一間位於首爾市江東區的時尚公司透過在江東警察署工作的友人得知此事後，更決定向店家預約200貫飯捲，並且預先完成付款，令店家感到暖心。

報導指出，其實該名男子並非第一次以謊報電話號碼的方式爽約餐飲業者，他先前曾於今年2月向鄰近的咖啡廳預訂12杯飲料，包括咖啡、果汁、珍珠奶茶等，最後爽約店家，讓店家賠了4萬韓元。

另外，該名男子還曾向某中華料理餐廳預訂10碗炸醬麵。老闆娘透露，男子的體型十分高大。目前警方正在追蹤該名男子的身份。

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