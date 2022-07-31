林秉樞復仇預告？　交保16天重開臉書爆「那些幾十萬整袋拿走的人」

▲林秉樞（左二）。（資料照／記者游宗樺攝）

記者皮心瑀／台北報導

曾因家暴民進黨立委高嘉瑜而躍上媒體版面的林秉樞，因涉嫌傷害等罪嫌，被裁定收押15日已以80萬元交保。交保至今16天，林秉樞重新打開個人臉書並發文，讓資深媒體人黃揚明看完後喊，「復仇預告？」

高嘉瑜2021年遭爆出被林秉樞囚禁在飯店內毆打、限制人身自由，甚至掌握不雅照，引起社會譁然。案發後檢警前往飯店將林秉樞拘提，當場更扣手機、備份豆腐隨身碟（Qubii）等物，由於涉嫌傷害、強制等罪，隔日便遭新北地院裁定收押禁見。

新北地院7月1日、8日訊問林秉樞後認為，林嫌涉犯傷害罪等罪嫌重大，且羈押原因尚未消滅，但考量本案7月1日對證人交互詰問完畢，再經過衡量林嫌的涉案情節、資力、家庭生活等情況，權衡林嫌逃逸、藏匿的可能性，因此准許林嫌80萬元交保，並限制出境、限制住居。

在去年家暴案發生後，林秉樞就把自己的「Raphael Lin」臉書帳號關閉，經過8個多月，就在前幾天他悄悄地重新打開，並且在31日早上發文，「我能理解政治現實。但過去受我贊助，整袋幾十萬幾十萬拿走的人落井下石或說我是陌生人，我就覺得過分了些。 」

黃揚明說，這是否是林秉樞的復仇宣言？會不會有很多人瑟瑟發抖呢？並提到當民進黨全黨圍剿高嘉瑜之時，林秉樞剛好把臉書打開，這難道不是一種巧合？

▲林秉樞發文。（圖／翻攝臉書）