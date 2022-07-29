馮光遠開戰高嘉瑜！貼文被警告　諷：林秉樞下重手「是憂慮愛情」

▲高嘉瑜憂林智堅恐釀「一屍五命」，言論引發外界熱議。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，同黨立委高嘉瑜日前在政論節目直言，論文案和新竹棒球場爭議，恐釀年底北北基桃竹選情「一屍五命」，引發熱議。對此，作家馮光遠在臉書竟稱「現在想想，或許，林秉樞下重手，也只不過是『憂慮愛情』吧？」引發網友兩派爭論。

針對高嘉瑜「一屍五命」言論，馮光遠今（29日）在個人臉書發文表示，林智堅論文門爭議，高嘉瑜用幸災樂禍且極其暴力的語言「一屍五命」來形容，厚道的陳時中為其緩頰，說她也許只是「憂慮選情」。

馮光遠指出，突然想到，當高嘉瑜被林秉樞打成豬頭的時候，當時大家不論喜不喜歡她，都挺她、譴責暴力，「現在想想，或許，林秉樞下重手，也只不過是『憂慮愛情』吧？」

▲馮光遠今臉書貼文評論高嘉瑜，竟稱「林秉樞下重手，也只不過是『憂慮愛情』吧？」（圖／馮光遠臉書）

馮光遠發文後，更留言表示該篇文章遭臉書審查部門通知警告，他解釋「諷刺寫作，其實不只我的臉友會誤解，連臉書的審查單位有時都會誤解，還好經過他們的複審，又把此貼文重新貼了回來，所以我要在這裡對那個檢舉這篇貼文的人說一句：辛苦妳了！噢，對了，林秉樞已經放出來了，妳要多加小心喔⋯⋯」

文章曝光後，立刻引起網友熱烈討論「民進黨對她太寬容」、「真希望她退出民進黨」、「不認同她的言行」、「就因為曾經同情她，現在才會那麼討厭她」。

不過，貼文內容也遭到不少網友不以為然，紛紛批評「您這次的發言會讓很多女性無法按讚的，我們憂慮暴力」、「你自己也是有女兒的人還開受暴婦女的玩笑」、「請勿用開玩笑的態度談論家暴案，令人反感」、「不知道民進黨婦女部怎麼看？」