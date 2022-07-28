不認民進黨選情「一屍五命」　他揭北市選戰走向關鍵在這件事

▲民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被控抄襲引起爭議，民進黨立委高嘉瑜日前更稱黨內憂心年底北北基桃竹選情「一屍五命」。對此，前立委沈富雄28日表示，台北市長柯文哲為台北市副市長黃珊珊進行的固票策略，影響台北市長選舉未來走向較大，林智堅爭議影響力目前尚難判斷。

沈富雄在《POP撞新聞》表示，台北市前市長馬英九、郝龍斌，跟國民黨台北市長參選人蔣萬安都是世家子弟，特點是有教養、個性憨慢，由於未經歷風雨飄搖歷練，不太會選舉，但林智堅爭議是否影響台北市長選情目前還很難說，主要還要得看柯文哲為黃珊珊固票策略能否奏效。

沈富雄解釋，台北市部分淺綠不滿意陳時中，但票絕不投國民黨，一時忘記黃珊珊顏色，才讓她近期拿到這些人的選票，與陳時中、蔣萬安支持度分上下，深知這點的柯文哲最近猛攻陳時中，就是想保住黃珊珊意外拿到的淺綠票。

不過，沈富雄認為，如果黃珊珊支持度掉到20%以下，蔣萬安與黃珊珊會產生棄保效應，這時支持度領先者便能贏得台北市長選舉。若柯文哲固票成功、陳時中支持度掉20%以下，民進黨台北市長選情將不容樂觀。

因此，沈富雄指出，台北市長選戰未來走向要看柯文哲固票策略能否成功，建議蔣萬安主打陳時中，抓到機會也要偷打黃珊珊，趁機拿走一點黃珊珊的票。至於淺綠是否會在投票時歸隊，對台北市長選舉而言不重要，因為台北市民意識形態不太僵固，反而更看重自己對候選人的判斷。