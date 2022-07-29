高嘉瑜拋「一屍五命」為了幫好姐妹？　周玉蔻嗆該開除

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，同黨立委高嘉瑜在政論節目直言，論文案和新竹棒球場爭議，恐釀年底北北基桃竹選情「一屍五命」，引發黨內不滿。對此，資深媒體人周玉蔻今（29日）在廣播節目怒嗆，高此言只是為了「好姐妹」高虹安，已經到了可以開除黨籍的地步了。

周玉蔻今天上午主持廣播節目「新聞放鞭炮」，邀請民進黨嘉義市長參選人李俊俋談選情。周玉蔻訪談過程中談及，李俊俋之前擔任總統府副秘書長，負責跟立法院做聯繫，但是立院裡面有「高拐（台語，意指難搞）」、「不好相處的」，例如有發言對黨不利的，像高嘉瑜談林智堅「一屍五命」已經到了可以開除黨籍的地步了，其實高不是在打林智堅，而是在打民進黨新竹市長參選人沈慧虹，幫助台灣民眾黨主席柯文哲提名的參選人高虹安，「大家都知道，但你們民進黨假裝沒看到？」

李俊俋否認此說表示，民進黨不是沒看到，「我們跟高嘉瑜溝通的方式不太一樣」，高嘉瑜平常在溝通政策的時候，不會是「高拐」的那個，她都聽得進去，但她有時候衝太快，沒有搞清楚事情真相，像「一屍五命」這個說法就是她沒有完全了解。周玉蔻聞言不滿說，林智堅太客氣了，他應該要求高嘉瑜道歉，民進黨秘書長林錫耀應該約談高。

李俊俋緩頰說，民進黨團幹事長鄭運鵬已經有告訴高嘉瑜，這樣的講法對於黨有傷害，這就是高嘉瑜講話方式的風格，有時候完全只考慮到聲量，沒有考慮到這個事情講出來，她的身份到底適不適合，「她的問政風格比較特別啦！」