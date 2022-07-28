「一屍五命」惹爭議　高嘉瑜臉書遭灌爆：早點退出民進黨！

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者黃哲民攝）

記者蔡佩珈／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅近期爭議連連，不只被控論文抄襲，日前開幕的新竹棒球場也負評不斷。民進黨立委高嘉瑜日前更稱，林智堅的負面選情，讓黨內憂心年底北北基桃竹選情「一屍五命」，導致民進黨支持者紛紛湧入高嘉瑜臉書批評「扯後腿」、「兩面人」，甚至有人要她盡快退黨。

針對林智堅近來爭議，高嘉瑜26日在節目《新聞面對面》指出，民進黨內部已經「有一股勢力正醞釀換堅」，不過，民進黨最擔心的還是北北基桃竹選情是否會因此「一屍五命」。

此番言論已被民進黨否認，強調「換堅」說法是空穴來風的假議題。此外，民進黨立委鄭運鵬日前受訪時更直言，高嘉瑜沒有看過完整資料，她也是北北基桃一份子，「沒有人希望選舉抹黑有不好的結果」。民進黨台北市長參選人陳時中則緩頰說，高嘉瑜的說法顯露她的擔憂，但現在不是文字獄時代，大家要互相尊重。

高嘉瑜「一屍五命」說法除被民進黨內駁斥，綠營支持者近日更湧進高嘉瑜臉書，留言批評「妳真的完美詮釋『陣前倒戈』、『裏切』跟『背刺』耶！」、「你真的可以不要扯後腿」、「高嘉瑜裝傻白甜，一肚子壞水，怎會壞成這樣」，也有網友要她退出民進黨，留言「妳什麼時候才要自動離開民進黨啊？」、「如果妳對於自己的政黨永遠都看不順眼，不如早點離開吧！」、「真的比較適合當反對黨的立委」、「高虹安稱讚妳很勇敢趕快去投靠白色力量吧！」

▼網友近日在高嘉瑜臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）