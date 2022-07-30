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北韓今首度+0！僅花2個半月抗疫成功　累計477萬例「99.99%痊癒」

▲▼北韓疫情增26.2萬例。（圖／路透社）

▲ 北韓日增發燒患者最高紀錄為5月15日的39萬2920例。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓5月中首度證實出現新冠疫情，但日增發燒患者數短短幾天後連日下降，30日疫情爆發2.5個月以來首度喊出「加零」，累計逾477萬名患者中多達99.994%已經痊癒，號稱疫情已經進入完全安全的狀態。

《朝中社》30日根據國家緊急防疫司令部數據報導，截至29日傍晚6時，北韓一天內未新增任何疑似感染新冠的發燒患者，另有13人痊癒，至今累計477萬2813名發燒患者，其中高達99.994%的477萬2535人皆已痊癒，其餘0.004%正接受治療。而北韓最近一次公布死亡數是在5日，截至當時累積74人病歿，死亡率為0.002%。

北韓開始公佈日增發燒患者數是在5月12日，當時通報1.8萬例，同月15日飆升至近39.3萬例高峰，此後皆呈下降趨勢，但死亡率遠低於其他國家，可信度受到質疑。南韓漢陽大學醫科教授申英全（音譯）就指出，累計74人死亡是不可能的數字，推測實際死亡數至少有5萬人。

另一方面，北韓雖自認疫情已經進入「完全安全的局面」，仍為猴痘、水媒傳染等疾病繃緊神經。《朝中社》指出，各地都市經營部門人員在防止腸道傳染病擴大的工作上扮演要角，正為確保提供民眾乾淨的水而努力，並每天宣導抗Omicorn亞變種及猴痘等新型傳染病所需的衛生知識。

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