林智堅論文門5回應　李艷秋列5搞笑重點：民進黨的多重宇宙

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

要聞中心／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅捲入碩論抄襲疑雲，關鍵人物余正煌日前發表聲明，強調論文未抄襲；林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞則列出3點，主張林智堅碩論寫作合乎寫作邏輯，絕對是原創。對此，資深媒體人李艷秋列出林智堅辦公室的5個回應稱「絕了」，她說，其中「期待台大社科院學倫會能公正公平，還林智堅清白」這一點最搞笑，「你連去都不去，還多方抵制，是怎樣還你清白啊？」

李艷秋透過臉書表示，林智堅辦公室回應5點可說是「民進黨建立的媽的多重宇宙」：第一，其主張林智堅並沒有指責任何人抄襲，不過，林智堅不是說「我是原創，提供給余學長，他先畢業」，陳明通也說「林是論文的原創者」，所以余正煌是非原創，「不是原創卻寫出高度相似的論文，不就是抄的嗎？是我中文太差嗎？」

其次，李艷秋指出，林智堅說，余正煌的聲明和陳明通教授的說法是相符的，也就是「論文相似是因為陳明通的教學與指導論文寫作有關」。她認為，余已經提出論文中兩處錯誤的源頭，證明是自己查找資料，但是林智堅連錯誤也照抄，甚至忘記自己是中華大學碩士，還跟著余同學稱自己是「准」碩士，連錯字都一樣，「難道這也是陳明通指導的嗎？」

李艷秋並指，第三，林智堅主張，國民黨干擾學術自由，竟然向台大檢舉余正煌抄襲。她表示，既然林智堅不承認抄襲，指導教授也全力護航，要釐清真相，當然要余正煌出面說明，「你一方面指控國民黨干擾學術，一方面阻擋蘇宏達任學倫會召委，根本是媽的多重宇宙，不搞穿越就完全不知他們在說什麼。」

第四，李艷秋表示，林智堅呼籲國民黨停止將髒手伸向校園及公務機關，不過，中華大學擔任林智堅論文審查委員會召委的系主任突然請辭走人了，有點學術良知的大概都幹不下去。她直言，「至於那位董事長（指新竹市議員李妍慧），本業是民進黨發言人，黨發言人兼校董，說髒手染指校園太沈重，應該只是富貴手啦！除了校園外，這些年把手伸入公務機關的，你覺得是國民黨還是民進黨幹得多？現在鬧成這樣，還是快拖共產黨來神救援吧！」

最後，李艷秋補充，林智堅方稱「期待台大社科院學倫會能公正公平，還林智堅清白」，但這點說法最搞笑，林智堅連去都不去，還多方抵制，是怎樣還清白啊？林智堅面對余正煌出面已經語無倫次，誠心希望林智堅能穩住，「這個夏天，就靠你消暑了！」