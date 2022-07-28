林智堅陷論文門風波　過來人李眉蓁：相信他內心相當煎熬

▲高雄市議員李眉蓁。（圖／翻攝自李眉蓁FB粉絲專頁）



記者杜冠霖／台北報導

桃園市長參選人林智堅深陷論文門風波，而相關結果仍待台大學倫會釐清，對於該起爭議，過去曾被揭露論文抄襲篇幅高達96%藍營議員李眉蓁，28日接受資深媒體人黃光芹訪問時表示，論文應該回到學術界，讓審議委員會去評斷，政黨跟政治盡量不要插手，「相信林智堅現在跟自己當時一樣煎熬，尤其林過去也非常陽光、正面。」

對於當年論文抄襲爭議，李眉蓁提到，當論文事件爆發時，當下腦筋一片空白，在網路上搜尋自己，還會看到很狼狽、很醜的照片，「就是希望能把我的人設崩解掉」，且第一時間反應還說為何不查蔡英文的論文，「那時也說終於了解為何許崑源要跳樓，當下自己真的也很想死」。

李眉蓁坦承，自己2年前確實非常不成熟，進而波及到中山大學的教授，甚至影響到教授在學術界的聲望，對此感到非常不好意思，且教授一生清白，突然因為自己要選市長而受影響，聽說教授後來也因此事提早退休，所以自己願意放棄學歷的原因之一，是希望不想再讓教授被霸凌，「真的對他很抱歉，在我這邊止血就好，不要再影響到其他人。」

針對自己中山大學碩士論文，與台北大學公共事務研究所碩士生雷政儒的論文，相似度高達96%。李眉蓁表示，事件爆發後自己一直想跟論文當事者雷政儒親自道歉，但透過委任律師仍無法親自轉達，但後續雙方已達成和解，雷政儒也進而撤告。

談到林智堅同樣身陷「論文門」風暴，李眉蓁說，論文真相只有自己最清楚，要如何面對就看林智堅自己，但論文應該回到學術界，讓審議委員會去評斷，政黨跟政治盡量不要插手，相信林智堅現在跟自己當時一樣煎熬，尤其林過去也非常陽光、正面。

而對於有人說對照李眉蓁跟林智堅論文門事件，顯示民進黨就是雙重標準，李眉蓁則說，「我想這些就留給市民去評論，自己不方便說太多。」

對於黃光芹提問，「怎麼看民進黨處理林智堅論文事件？」，李眉蓁認為，現在民進黨花很多心思力挺林智堅，「會讓當事人聽不到外界聲音，而人生總是會有挫折，無法永遠完美，只能勇於面對。」

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