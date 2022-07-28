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蘇貞昌讚周勝考下跪是性情中人　「新北市不要所有好的都講自己」

▲▼民進黨新北市長參選人林佳龍邀約行政院長蘇貞昌及新北市進黨市議員參選人共進油庫口蚵仔麵線晚餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨新北市長參選人林佳龍邀約行政院長蘇貞昌共進蚵仔麵線。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／新北報導

新北市板橋新埔國小整建校舍日前啟用，國民黨新北市議員周勝考突然單膝下跪，感謝新北市長侯友宜投入教育建設。對此，行政院長蘇貞昌28日表示，他認識的周勝考是性情中人，當然可以感謝侯友宜，但是新北市政府不要所有好的都講自己，把所有人民不滿的都推給中央。

民進黨新北市長參選人林佳龍晚間在民進黨立委張宏陸、羅致政、蘇巧慧、民進黨新北市議員何博文、陳啟能、李倩萍、王淑慧、黃俊哲、戴瑋姍等人的陪同下，邀請蘇貞昌前往新北市板橋吃麵線。

蘇貞昌會後受訪時表示，自己跟周勝考很熟識，當年他擔任台北縣長時，周勝考也是台北縣議員，周勝考是性情中人，「他要感謝侯市長，我覺得也可以感謝」，但是新北市政府應該要講清楚，其中有87%的經費是中央給的，不要所有好的都講自己、人民不滿的都推給中央，這樣比較公道。

蘇貞昌也說，新北市的幅員非常廣闊，他非常希望新北市快快進步，自己是台北縣的老縣長，非常清楚各地方的需要，「我當行政院長大力補助，但是有好多建設卻停滯不動」。

蘇貞昌舉例，就像停車場的建設，政府把200億的經費，其中的5分之1都給新北市，因為新北市的人口最多、最擁擠，光是板橋就有7座停車場，「有3個已經核定3年，到現在進度是零」，很多地方都需要大力推動。

蘇貞昌大讚，林佳龍過去擔任交通部長，當時就是由他規劃核定，相信林佳龍一定能夠抓出問題、立刻進行，提高各方面效力，以符合新北市民的需要，「這是我要向新北市民推薦，林佳龍行動力的地方」。

蘇貞昌強調，今天不是哪一個派系的力挺，「而是我們全體在一起」，每一個人都想讓林佳龍長年的學識經驗、執行力及魄力，藉由這次的活動很快地讓新北市民看到，林佳龍一定是一條龍，能夠馬上做出各方面的政績，希望不只是林佳龍能夠當市長，同時希望議員都能夠全壘打。

蘇貞昌也說，距離林佳龍上次去拜訪他，到現在還不到一個禮拜的時間，今天非常感謝張宏陸的安排，羅致政還抽空特別前來，在地的所有議員也都到場，因為板橋是新北市人口最多的行政區，比全台灣13個縣市的人口都還要多。

不過，蘇貞昌也說，新北市不是只有板橋，還有三重、新莊等各個地方，新北市非常重要，未來自己會陪著林佳龍到各處走走看看，也讓新北市民看到他的能力跟誠意，「希望大家給他機會，讓新北市改變」。

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