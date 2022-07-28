蘇貞昌讚周勝考下跪是性情中人　「新北市不要所有好的都講自己」

▲民進黨新北市長參選人林佳龍邀約行政院長蘇貞昌共進蚵仔麵線。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／新北報導

新北市板橋新埔國小整建校舍日前啟用，國民黨新北市議員周勝考突然單膝下跪，感謝新北市長侯友宜投入教育建設。對此，行政院長蘇貞昌28日表示，他認識的周勝考是性情中人，當然可以感謝侯友宜，但是新北市政府不要所有好的都講自己，把所有人民不滿的都推給中央。

民進黨新北市長參選人林佳龍晚間在民進黨立委張宏陸、羅致政、蘇巧慧、民進黨新北市議員何博文、陳啟能、李倩萍、王淑慧、黃俊哲、戴瑋姍等人的陪同下，邀請蘇貞昌前往新北市板橋吃麵線。

蘇貞昌會後受訪時表示，自己跟周勝考很熟識，當年他擔任台北縣長時，周勝考也是台北縣議員，周勝考是性情中人，「他要感謝侯市長，我覺得也可以感謝」，但是新北市政府應該要講清楚，其中有87%的經費是中央給的，不要所有好的都講自己、人民不滿的都推給中央，這樣比較公道。

蘇貞昌也說，新北市的幅員非常廣闊，他非常希望新北市快快進步，自己是台北縣的老縣長，非常清楚各地方的需要，「我當行政院長大力補助，但是有好多建設卻停滯不動」。

蘇貞昌舉例，就像停車場的建設，政府把200億的經費，其中的5分之1都給新北市，因為新北市的人口最多、最擁擠，光是板橋就有7座停車場，「有3個已經核定3年，到現在進度是零」，很多地方都需要大力推動。

蘇貞昌大讚，林佳龍過去擔任交通部長，當時就是由他規劃核定，相信林佳龍一定能夠抓出問題、立刻進行，提高各方面效力，以符合新北市民的需要，「這是我要向新北市民推薦，林佳龍行動力的地方」。

蘇貞昌強調，今天不是哪一個派系的力挺，「而是我們全體在一起」，每一個人都想讓林佳龍長年的學識經驗、執行力及魄力，藉由這次的活動很快地讓新北市民看到，林佳龍一定是一條龍，能夠馬上做出各方面的政績，希望不只是林佳龍能夠當市長，同時希望議員都能夠全壘打。

蘇貞昌也說，距離林佳龍上次去拜訪他，到現在還不到一個禮拜的時間，今天非常感謝張宏陸的安排，羅致政還抽空特別前來，在地的所有議員也都到場，因為板橋是新北市人口最多的行政區，比全台灣13個縣市的人口都還要多。

不過，蘇貞昌也說，新北市不是只有板橋，還有三重、新莊等各個地方，新北市非常重要，未來自己會陪著林佳龍到各處走走看看，也讓新北市民看到他的能力跟誠意，「希望大家給他機會，讓新北市改變」。