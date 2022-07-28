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官邸會中林智堅坦言接受「換堅」？　民進黨澄清：週三他未前往官邸

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲桃園市長參選人林智堅。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

桃園市長參選人林智堅深陷論文門風波，而相關結果仍待台大學倫會釐清，也傳出總統蔡英文連續兩天開會討論其爭議，據媒體報導指出，週三總統官邸開會時，林智堅坦言，就算黨決議換堅，自己也尊重，對此，民進黨發言人黃彩玲回應，經確認後，林智堅週三並未前往官邸。

林智堅論文爭議持續擴大，隨著余正煌浮上檯面，也讓整其事件越發混亂，林智堅的「論文門」也將衝擊其桃園市長選情、甚至整個綠營選戰布局。

對此，傳出蔡英文連續兩天召集相關人等開會討論其爭議，而根據《鏡新聞》報導指出，蔡英文召集桃園市長鄭文燦、林智堅、立委柯建銘、秘書長林錫耀等人討論，且會中決議力挺林智堅，「要全黨救一人」協助林智堅度過論文爭議。

據媒體報導，為避免論文爭議擴大，綠營評估在台大結果出爐前，林智堅可能宣布放棄台大國發所學歷，化被動為主動，為整起爭議設下停損點，而媒體報導指出，周三會議中，林智堅曾坦言即便黨決議換堅，自己也尊重。

對此，民進黨發言人黃彩玲澄清，事實上，蔡英文於週三中常會前，是邀集立法院黨團總召柯建銘、苗栗縣長候選人徐定禎與前立委郭俊銘，商討苗栗競選架構與對策，而會議內容也在中常會後，由民進黨發布新聞稿向各界說明，相關報導資訊有誤，請媒體更正並勿再錯誤傳播。

對於媒體報導內容，林智堅競選辦公室發言人王文萱表示，林智堅市長是向總統詳細報告論文事件的來龍去脈，闡明該事件之因應作為；總統聽完後認為，應持續以證據為基礎，向各界進行說明。

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官邸會中林智堅坦言接受「換堅」？　民進黨說話了

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