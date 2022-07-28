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桃園+2385！7／30開設莫德納嬰幼兒快打站　可服務1.4萬嬰幼兒

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，桃市今天新增2385例本土個案，市府7月30日將在29所學校將開設莫德納嬰幼兒疫苗快打站，籲請符合資格者踴躍接種。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，桃市今天新增2385例本土個案，市府7月30日將在29所學校將開設莫德納嬰幼兒疫苗快打站，籲請符合資格者踴躍接種。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今（28）日公布桃園市新增2,385例本土確診個案，市府衛生局長王文彥說，相較於昨（27）日的2,680例，桃園個案數單日下降11.01%；為提升嬰幼兒保護例，市府規劃在7/30日在29校開設莫德納嬰幼兒疫苗快打站，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，籲請家長踴躍陪同符合資格嬰幼兒接種，讓嬰幼兒能獲得疫苗保護力，避免重症威脅。

王文彥指出，桃園市新增2,385例本土確診個案，其中65歲以上個案約占7.02%、18歲以下個案占23.02%；全國今日新增2萬3,822例，相較於昨日2萬5,521例，下降6.66%，整體疫情持平緩降。

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▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，市府7月30日將在29所學校將開設莫德納嬰幼兒疫苗快打站，籲請符合資格者踴躍接種。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，市府7月30日將在29所學校將開設莫德納嬰幼兒疫苗快打站，籲請符合資格者踴躍接種。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王文彥表示，為方便家長利用假日陪同嬰幼兒就近接種疫苗，市府預計7月30日在全市29所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種，預計可服務1萬4,500名嬰幼兒，籲請家長踴躍陪同符合資格嬰幼兒接種，讓孩子能夠儘速獲得疫苗保護力。

王文彥說，市府曾於7月23日首次開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，當時有6千多名嬰幼兒完成疫苗接種，目前皆沒有不良反應通報，再次提醒家長，嬰幼兒在接種疫苗後2至3天內，如有呼吸急促或困難、臉色蒼白、精神微弱、昏睡、活動力減低、嘴唇發黑等現象建議立刻就醫，並告知疫苗接種史。

王文彥強調，市府明（29）日開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗接種服務，免預約且不限劑次，可提供3萬人次接種量能，年滿65歲以上長者（原住民55歲以上），在7月31日前接種疫苗，仍可領取700元超商禮券、2劑快篩與桃園好米1包，鼓勵長者把握機會。長者前往社區接種站接種疫苗，市府仍提供愛心計程車接送服務，請長者多加利用。

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