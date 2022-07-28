雲林+558　確診死亡個案未完整接種疫苗達65%

▲雲林縣累計254確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（28）日新增558例本土確診個案，分別為斗六100例，虎尾70例，斗南47例，北港42例，麥寮39例，土庫31例，大埤、莿桐24例，四湖23例，西螺22例，水林、東勢19例，口湖16例，古坑、二崙15例，台西13例，元長12例，褒忠11例，崙背、林內8例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增558例確診個案中，年齡分布在未滿1-93歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有547人、確診者居家照護在管中有2988人。滿6個月至5歲幼兒莫德納疫苗開打以來已1327人完成接種，目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋558例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

統計111年度本土累計確診數共83485例，其中累計254例為死亡，目前雲林縣與感染COVID-19病毒相關死亡病例，其中達65%未完整接種COVID-19疫苗，接種疫苗仍是預防新冠肺炎重要關鍵。

雲林縣衛生局表示，統計至7/27，分析本縣COVID-19疫苗接種情形，65至74歲長者第3劑疫苗接種率完成76.5%，第4劑為21.8%；75歲以上長者第3劑疫苗接種完成率僅61.6%，第4劑為18.7%，中央獎勵65歲以上長者接種任何1劑COVID-19疫苗可領500元(含)以下衛教品或禮劵及2劑家用快篩試劑將於7月31日截止，呼籲尚未接種的鄉親把握最後4天。

▲111年度統計本土累計確診數共83485例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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