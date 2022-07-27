快訊／抓到人了！桃園議員服務處外連開6槍　警1小時火速逮捕3嫌

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市平鎮區議員參選人陳羽凡服務處外27日傍晚5點多驚傳槍響，有一輛保時捷被連開6槍。警方獲報展開追查，1小時內就火速逮捕3名嫌犯。至於詳細犯案動機、槍枝來源及有無涉及其他刑案，警方正積極調查釐清當中。

平鎮警方表示，本轄東豐路上28日傍晚發生一起自小客車遭鋼珠彈射擊案，警方獲報後相當重視，立即派員到場採證，確認保時捷左後車窗、左側車身板金遭人連開6槍。

▲警方1小時內火速逮捕3名嫌犯，將人帶回偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局擴大調閱監視器，發現幾人是開車犯案，立刻以車追人，短短1小時內就在平鎮區中豐路攔截圍捕3名嫌犯，將開槍的36歲文姓男子、同夥20歲許姓男子、24歲林姓男子緝捕到案，並在文嫌友人家中起出犯案用的2把空氣槍。

初步了解，本起毀損案件的起因是行車糾紛，與政治選舉無關，警方訊後依毀損罪及恐嚇危安罪移送桃園地方檢察署偵辦。至於槍枝來源及有無涉及其他刑案，警方正積極調查釐清當中。

▼嫌犯作案用的CO2鎮暴槍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員參選人陳羽凡服務處旁爆槍響，保時捷被開6槍。（圖／翻攝陳羽凡臉書）

稍早警方獲報到場，發現遭槍擊的車輛是要價400萬元起跳的保時捷麥肯，左後車窗有4發鋼珠彈痕，其中3發貫穿玻璃、2發卡在車身鈑金，還有1發卡在車窗上。



經查，車輛為住在附近的詹姓女房仲所有，而女車主被通知後也相當錯愕，直呼不認識陳羽凡，也沒有特定立場，不知為何受害。詹女說，她近日確診在家隔離，所以將車停在住家附近3天，平時交往單純，未與人結仇，沒想到車輛莫名被攻擊。

▼文姓嫌犯等人被警方帶回偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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