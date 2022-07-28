目睹爸把3歲熟睡妹割喉　12歲女「中刀裝死」爆血徒步1公里求救

▲女童遭父親攻擊，裝死逃過一劫。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國一名12歲女童目睹39歲父親胡安(Juan Bravo-Torres)把睡著的3歲妹妹割喉，後來也持刀攻擊她，她慘遭刺傷後裝死逃過一劫，滿身是血徒步走了1公里，到媽媽上班的速食店求救，路人見到她的模樣嚇得立刻報警。

男子胡安21日突然在朗伍德市(Longwood)家中持刀攻擊2名女兒，他把3歲女兒殺害後以為12歲女兒也喪命，便把2人拖到浴室陪他一起輕生，沒想到12歲女兒其實裝死，趁他昏迷後逃出屋外求救。

速食店員工見到女童身中刀傷、渾身是血的模樣，立即幫忙報警，警方前往現場發現奄奄一息的胡安，緊急送醫搶救，被控謀殺罪與謀殺未遂罪，之前由於接受手術無法出席聽證會，待情況穩定後就會出庭。

警長在記者會中大讚受害女童勇敢，「就連成年人遇到這種事都無法做出這種決定，小小年紀的她卻做到了，所以她今天活了下來」。女童目前仍在醫院接受治療，附近鄰居聽聞不幸消息，紛紛在他們家門前放置氣球與鮮花，祈禱她能早日康復出院。

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