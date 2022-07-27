三寶爸被8公尺巨鱷吞下肚　村民連逮3鱷魚肚中發現「消化中碎屍」

▲村民在8公尺巨鱷腹中找到死者遺體。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印尼北加里曼丹省(North Kalimantan)45歲男子巴里(Samsul Bahri)，到河岸捕蝦後慘遭一條巨大鱷魚攻擊失蹤，警方與搜救人員花費3天搜尋，期間捕獲多條鱷魚，然而都沒有找到巴里蹤跡，最後好不容易在一條8公尺巨鱷腹中找到部分碎屍。

育有3名孩子的巴里，19日在奴奴干縣 (Nunukan Regency)河岸捕蝦時被巨鱷攻擊引發當地民眾恐慌，警方立即出動小組要捕獲鱷魚，分別抓到一條近4公尺鱷魚與一條近5公尺鱷魚，然而從其吐出的食物殘渣中都沒有發現人類碎屍。

警方不放棄繼續搜尋，當地人22日又捕獲一條長達8公尺鱷魚。影片中可看到，巨鱷被誘捕後全身遭繩子綑綁，在眾人合力之下好不容易才拖到岸上，催吐後果然找到幾塊吃剩的人類碎屍，證實就是失蹤的巴里。

巨鱷被逮捕幾天後，隔天又傳出一名29歲漁民也被鱷魚吃掉的消息，25日又有一名男子的碎屍在鱷魚體內發現。據了解，當地是多達14種不同品種鱷魚棲息地，所以頻傳鱷魚攻擊人事件，救援人員提醒近來鱷魚攻擊事件增加，尤其是住在河岸附近的民眾要特別小心。