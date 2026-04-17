路透：美議員致函台灣立委　「對台軍售」數周內可望拍板

▲總統賴清德接見夏欣。（圖／資料照，下同）



記者許力方／綜合報導

美國參議院跨黨派議員14日致函台灣立法院朝野立委，表示華府預計在未來數周內核准仍待審議的對台軍售案，並呼籲台北儘速推動受阻的國防預算，以因應中國持續升高的軍事與政治壓力。

軍售聚焦防空與反無人機

《路透社》報導，根據信函內容，這批軍售項目涵蓋反無人機系統、整合式戰場指揮系統及中程彈藥，目標在於提升台灣防空與整體防衛能力。發函者包括參議院外交關係委員會首席議員夏欣（Jeanne Shaheen），以及民主黨參議員羅森（Jacky Rosen）、共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）與希恆（John Curtis），展現美國國會對台支持的跨黨派共識。

議員們在4月14日寄給立法院長韓國瑜及各主要政黨立委的信中強調，美國國會「完全致力於及時向台灣提供關鍵防衛能力」，並預期相關軍售案將在數周內正式對外公布。

預算卡關成關注焦點

這封信發出之際，正值美國總統川普預計5月中旬訪問中國前夕。賴清德總統去年提出8年400億美元的追加國防預算，以因應中國威脅，但因國民黨主張成本較低的替代版本，相關預算至今仍卡在立法院。美國國會此次再度點名台灣應加速國防投資，認為除可採購美製裝備，也有助本土不對稱戰力的生產與部署。