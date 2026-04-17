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路透：美議員致函台灣立委　「對台軍售」數周內可望拍板

▲▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見夏欣。（圖／資料照，下同）

記者許力方／綜合報導

美國參議院跨黨派議員14日致函台灣立法院朝野立委，表示華府預計在未來數周內核准仍待審議的對台軍售案，並呼籲台北儘速推動受阻的國防預算，以因應中國持續升高的軍事與政治壓力。

軍售聚焦防空與反無人機

《路透社》報導，根據信函內容，這批軍售項目涵蓋反無人機系統、整合式戰場指揮系統及中程彈藥，目標在於提升台灣防空與整體防衛能力。發函者包括參議院外交關係委員會首席議員夏欣（Jeanne Shaheen），以及民主黨參議員羅森（Jacky Rosen）、共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）與希恆（John Curtis），展現美國國會對台支持的跨黨派共識。

議員們在4月14日寄給立法院長韓國瑜及各主要政黨立委的信中強調，美國國會「完全致力於及時向台灣提供關鍵防衛能力」，並預期相關軍售案將在數周內正式對外公布。

▲▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

預算卡關成關注焦點

這封信發出之際，正值美國總統川普預計5月中旬訪問中國前夕。賴清德總統去年提出8年400億美元的追加國防預算，以因應中國威脅，但因國民黨主張成本較低的替代版本，相關預算至今仍卡在立法院。美國國會此次再度點名台灣應加速國防投資，認為除可採購美製裝備，也有助本土不對稱戰力的生產與部署。

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