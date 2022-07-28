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隔壁夫妻「55年前就死了」詭穿KGB制服舊照曝光　鄰驚：他們人很好

▲▼美國夫妻華特（Walter Glenn Primrose）及關（Gwynn Darle Morrison）盜用55年前死亡的兒童身分。（圖／達志影像／美聯社）

▲華特及妻子曾經身穿KGB制服拍照。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國一對夫妻遭調查發現，2人早在55年前就被登記死亡，如今不僅活得好好地，搬到夏威夷檀香山，男方還曾加入海岸警衛隊，現任國防部承包商。原來，他們盜用已故孩童身分、改名換姓30年，身穿前蘇聯情報單位KGB制服的舊照也被翻出。鄰居莎拉（Mai Ly Shara）震驚不已，「他們不太與人來往，但是非常友善。」

檀香山聯邦法庭文件指出，67歲的華特（Walter Glenn Primrose）及關（Gwynn Darle Morrison）22日在歐胡島落網，被指控密謀對美國不利、申請護照時做出虛假陳述、嚴重身分盜竊等罪名。檢方認為，夫妻倆可能還有其他化名，且若獲釋逃跑風險極高，尤其男方具備秘密通訊技能，因此尋求不得保釋，但此舉也引發間諜情報戰的臆測。

助理檢察官湯瑪士（Thomas Muehleck）表示，華特因為軍方背景而擁有秘密安全許可，還有「親密人士」透露，關在前蘇聯時期定居羅馬尼亞。但關的律師考爾（Megan Kau）嚴正否認，並稱夫妻倆當時只是穿上外套搞笑拍照，儘管使用假身分，過去30年都非常守法，「她希望大家知道，她不是間諜。這一切都被誇大了。」

▲▼美國夫妻華特（Walter Glenn Primrose）及關（Gwynn Darle Morrison）盜用55年前死亡的兒童身分。（圖／達志影像／美聯社）

▲華特及關盜用死亡的兒童身分。（圖／達志影像／美聯社）

落網前，夫妻倆住在檀香山郊區一棟樸實平房，附近還有另一棟房子，專門出租給當地軍人。關曾在飯店工作，平時會收養或抓紮浪貓，還在家裡特別騰出一個房間，飼養兔子等寵物。

根據法庭紀錄，夫妻倆都出生於1955年，在德州某高中相識後一起進入史蒂芬奧斯汀州立大學（Stephen F. Austin State University）。他們1980年結婚，1987年冒用鮑比（Bobby Edward Fort）及茱莉（Julie Lyn Montague）的身分，隔年使用假名再婚，此後使用新身分申請並獲取多本護照。

值得注意的是，華特1994年起在海岸警衛隊服役，2016年前往夏威夷瓦胡島（Barbers Point），以國防部承包商的身分，在海岸警衛隊航空站工作，但雖持有秘密許可，仍被要求通報所有海外旅遊。

▲▼美國夫妻華特（Walter Glenn Primrose）及關（Gwynn Darle Morrison）盜用55年前死亡的兒童身分。（圖／達志影像／美聯社）

▲夫妻倆現居檀香山郊區。（圖／達志影像／美聯社）

法庭文件並未提及夫妻盜用身分的原因，但國務院外交安全局（DS）特別探員丹尼斯（Dennis Thomas）指出，2人犯案的那一年，他們位於德州納科多奇斯（Nacogdoches）的房屋被銀行收回法拍。

律師凱文（Kevin O’Grady）並未參與本案，但他指出，男嫌持有軍方安全憑證，能夠獲取特定資訊，也有能力為敵方提供極有價值的情報。海岸警衛隊和陸海軍密切合作，協助執行反情報工作，也負責美國海上邊境巡邏，而夏威夷更是重要軍事中心，「是許多間諜活動的首要目標」。

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