全美最大人工湖「水位驟降」狂冒人類遺體！　頭部中槍屍體塞鐵桶

▲米德湖（Lake Mead）水位下降。（圖／翻攝自推特／@lakemeadnps）



記者張方瑀／綜合報導

距離美國「賭城」拉斯維加斯只要30分鐘車程的米德湖（Lake Mead），近來因熱浪加上乾旱，導致水位急速下降，而當局3個月內在裸露的湖面上，陸續發現3具人類遺體，其中一具屍體的頭部還有槍傷，懷疑是遭犯罪組織殺害。

Newly exposed shoreline is dense and difficult to navigate. As a result, vehicles, vessels and people can get stuck.



If you're struggling to maneuver your car, boat or yourself along the beach, immediately head to higher ground if possible. No boat or car is worth a life. pic.twitter.com/VcR0sOGOQ6 — Lake Mead (@lakemeadnps) May 24, 2022

根據CNN報導，美國國家公園管理局在新聞稿中指出，隨著米德湖的水位持續下降，25日在湖底發現另一具屍體，這是自今年5月以來發現的第三具，目前驗屍官正在確認死亡原因與身份。

拉斯維加斯大都會警察局表示，第一具遺體是在5月1日發現的，死者是一名男性，被發現時被裝在一個鐵桶裡，從身上穿著判定應死於1970至1980年之間，且頭部有槍傷，不排除是當時活躍於當地的犯罪組織所為。

▲米德湖是因胡佛水壩（Hoover Dam）而出現，也是全美最大人工湖。（圖／路透）



米德湖是因胡佛水壩（Hoover Dam）而出現，也是全美最大人工湖，主要供應內華達州和南加州的民生用水。截至26日為止該湖的水位為1040英呎，比2000年的最滿水位還低了174英呎，是自1930年代湖泊形成以來的最低水位。

南內華達州水務局指出，由於水位驟降，讓其中一個取水閥露出水面，目前已無法使用。拉斯維加斯大都會警察局刑事組中尉史賓賽（Ray Spencer）則說，隨著水位持續下降，可能還會發現更多屍體。

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