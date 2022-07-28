全美最大人工湖「水位驟降」狂冒人類遺體！　頭部中槍屍體塞鐵桶

▲米德湖（Lake Mead）水位下降。（圖／翻攝自推特／@lakemeadnps）
記者張方瑀／綜合報導
距離美國「賭城」拉斯維加斯只要30分鐘車程的米德湖（Lake Mead），近來因熱浪加上乾旱，導致水位急速下降，而當局3個月內在裸露的湖面上，陸續發現3具人類遺體，其中一具屍體的頭部還有槍傷，懷疑是遭犯罪組織殺害。
Newly exposed shoreline is dense and difficult to navigate. As a result, vehicles, vessels and people can get stuck.— Lake Mead (@lakemeadnps) May 24, 2022
If you're struggling to maneuver your car, boat or yourself along the beach, immediately head to higher ground if possible. No boat or car is worth a life. pic.twitter.com/VcR0sOGOQ6
根據CNN報導，美國國家公園管理局在新聞稿中指出，隨著米德湖的水位持續下降，25日在湖底發現另一具屍體，這是自今年5月以來發現的第三具，目前驗屍官正在確認死亡原因與身份。
拉斯維加斯大都會警察局表示，第一具遺體是在5月1日發現的，死者是一名男性，被發現時被裝在一個鐵桶裡，從身上穿著判定應死於1970至1980年之間，且頭部有槍傷，不排除是當時活躍於當地的犯罪組織所為。
▲米德湖是因胡佛水壩（Hoover Dam）而出現，也是全美最大人工湖。（圖／路透）
米德湖是因胡佛水壩（Hoover Dam）而出現，也是全美最大人工湖，主要供應內華達州和南加州的民生用水。截至26日為止該湖的水位為1040英呎，比2000年的最滿水位還低了174英呎，是自1930年代湖泊形成以來的最低水位。
南內華達州水務局指出，由於水位驟降，讓其中一個取水閥露出水面，目前已無法使用。拉斯維加斯大都會警察局刑事組中尉史賓賽（Ray Spencer）則說，隨著水位持續下降，可能還會發現更多屍體。
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