24歲辣模突然墜5樓身亡　監視器拍到「詭異最後身影」畫面曝光

▲監視器拍到女子生前最後畫面。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

24歲俄羅斯辣模索菲亞(Sofia Olifrenko)近來在土耳其旅遊時，突然傳出從飯店房間墜下5樓身亡消息，路上監視器拍到事發前她獨自走在街上的畫面。一名男子透露，他看到索菲亞獨自在街上哭泣，所以好心幫忙帶她回到飯店，2人並不認識，目前仍在調查她突然墜樓原因。

事件18日發生在伊斯坦堡市Şişli街區，監視器畫面拍到，事發前索菲亞不曉得什麼原因獨自走在街上，搖搖晃晃的她一度靠在牆上。警方帶回當時曾與她談話的男子FK調查，不過FK表示他也不知道索菲亞發生了什麼事，感覺對方喝了很多酒連路都走不好，所以他幫助對方回到飯店。

當地媒體報導，索菲亞今年2月與羅馬尼亞男模薩科吉(Istvan Sarkozy)完婚，5月開始為了工作來到伊斯坦堡，疑似有用藥習慣。對此薩科吉發表聲明表示，事發3天前妻子突然與他斷了聯絡，他們的婚姻生活很平和，妻子絕對沒有用藥和酗酒的習慣，他已前往當地認屍並且返國，對於妻子突然驟逝心情非常悲痛。