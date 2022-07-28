俄羅斯就是前車之鑑！美軍警告中國：侵略他國將遭西方制裁

▲美國海軍部長戴杜羅含蓄警告中國，若破壞他國主權將面臨與俄羅斯相同的下場。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台的消息引發中國強烈反彈，也讓台海的緊張局勢加劇。美國軍方透露，南海議題依舊是美軍關注的焦點，同時也含蓄地警告中國，任何破壞其他國家主權的侵略者都將面臨俄羅斯被西方制裁的下場。

據美聯社報導，美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）26日在馬尼拉受訪時指出，即便烏俄戰爭至今仍未停歇，但美軍在亞太地區的軍事重點仍舊聚焦在具有爭議性的南海地區，而且美軍絕不會在相關區域放鬆警惕。

有鑑於菲律賓與中國過去10年在南海的領土爭端日益緊張，因此戴杜羅也在採訪中重申美國總統拜登的保證，承諾無論菲律賓是在海陸空任何一方受到攻擊，美國都會履行美菲在1951年簽訂的《共同防禦條約》的義務。

戴杜羅還警告，亞洲任何試圖破壞他國主權的潛在侵略者，都應從烏俄戰爭汲取教訓，意識到侵犯他國將面臨和俄羅斯一樣的下場，即受到西方力量全面制裁，「我認為潛在侵略者必須認知到，這些自由民主的國家將共同努力對抗敵人」。

戴杜羅也表示，若亞太地區爆發了和烏俄戰爭同等級的衝突，「我相信其他盟國與合作夥伴同樣也會齊心協力，一同對抗侵略者」。戴杜羅雖然在採訪中並未直接點名中國，但報導稱，他強調了北京一直在違反國際法，鯨吞亞洲鄰國的主權水域卻未受懲罰。