美中熱線28日登場！　傳拜登將告知習近平「裴洛西訪台」一事

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）預計28日和中國大陸國家主席習近平通話，雙方可能就烏俄戰爭、國際與雙邊關係進行討論。有消息指出，拜登將會在通話中提及眾議院議長裴洛西將訪台一事，這也讓中美關係緊張升級。

根據CNN與《美聯社》報導，拜登預計在通話中向習近平提及裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台一事。儘管裴洛西尚未對外證實訪台計畫，但北京當局已對此作出嚴厲警告，外交部發言人趙立堅表示，「如果美國堅持走自己的路，挑戰中國底線，由此產生的後果將由美國承擔。」

▲拜登與習近平將在28日進行第5度熱線。（圖／路透）



雖然美國2020年曾派衛生部長阿札爾（Alex Azar）來台，但裴洛西作為民主黨國會最高領袖、美國總統繼任第二順位，地位非同小可。華府猜測，若裴洛西訪台，中方可能會派遣戰鬥機尾隨美國軍機，甚至派出戰機飛越台灣上空，讓海峽兩岸關係更為緊張。

拜登先前曾提到，裴洛西訪台的舉動在軍方看來是不明智的；但CNN分析指出，若拜登在此刻說服裴洛西取消行程，可能會被外界指責向中國屈服，這是任何一位美國總統都無法接受的，尤其是對民調僅剩下40％的拜登來說更為嚴重。

美國兩黨皆力挺裴洛西訪台，加州民主黨籍眾議員康納（Ro Khanna）表示，「我們不應該允許他們（中國）虛張聲勢，我們的眾議院議長應該去那裡，我的意思是，他們憑什麼說裴洛西不應該去？」眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也說，裴洛西現在不應該退縮，若是他明年成為議長，將會直接率團訪台。

中國目前沒有詳細說明會採取何種行動回應，但專家認為，中國可能會進一步侵入台灣附近的水域和空域，甚至越過海峽中線。美軍則指出，若裴洛西確定訪台，美軍將增加在印太地區的兵力和軍備部署。

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