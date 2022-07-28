恐怖「類鼻疽桿菌」首現美國本土！致命率達50%　2020年就潛伏至今

▲美國本土首度出現了致命細菌「類鼻疽桿菌」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國疾病管制預防中心（CDC）27日證實，調查人員首次在本土的水和土壤樣本中，發現了過去被人們普遍認為僅存在於熱帶氣候環境的致命細菌「類鼻疽桿菌」（Burkholderia pseudomallei），而且當局懷疑，類鼻疽桿菌早在2020年就已在當地潛伏至今，因此提醒全國各地的醫師和公衛專家要特別留心。

綜合美媒報導，調查人員最近在密西西比南部的墨西哥灣沿岸地區，發現了類鼻疽桿菌的蹤跡，CDC指出，人們在接觸類鼻疽桿菌後，可能會引發罕見，且致命率高達50%的類鼻疽病（Melioidosis），而且一旦類鼻疽桿菌進入土壤，就會對附近居民構成健康威脅，難以從土壤中清除。

人們過去普遍認為，類鼻疽病是一種熱帶氣候疾病，而且CDC聲稱，美國只有波多黎各和美屬維京群島2地才會有這種細菌。然而，CDC調查發現，這種細菌至少在2020年開始，就一直存在於密西西比地區，因為當時墨西哥灣沿岸地區有一名罹患類鼻疽病的男子住在附近，不過當局目前仍不清楚類鼻疽桿菌已在當地土壤和水源中存在了多長時間。

美國每年都會通報約12宗類鼻疽病病例，不過多數病例都曾有過澳洲、泰國以及中南美洲等細菌流行地的旅遊史。類鼻疽病患者在患病初期通常會出現發燒、關節疼痛、咳嗽等症狀，而這種細菌對糖尿病、慢性腎病、肺病患者以及免疫力低的人而言非常致命，除非患者及早救治，正確使用抗生素，才可避免肺炎併發症、血液感染，甚至死亡。