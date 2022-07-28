快訊／新竹棒球場沒驗收就開打？　行政院：不乏前例

▲行政院會後記者會。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹棒球場施工品質引發爭議，近日被揭露該球場改建納入「前瞻建設計畫」第1項，經費從3.5億元一路飆漲到12億元，甚至「還沒有驗收就開打」。對此，行政院發言人羅秉成今（28日）在行政院會後記者會受訪表示，「這樣的作法並不是沒有前例，不乏前例」，公共工程在取得使用執照、驗收前，經過相關勘驗後先行使用的，也都有例子在，是看公共工程單位的需求來做處理。

對於新竹棒球場還沒驗收就開始打職棒一事，教育部長潘文忠表示，就教育部的了解，它是在驗收的過程，並不是完全沒驗收，只是在驗收過程中，目前在進行中有一些測試，只是很遺憾有球員在比賽過程中受傷，這個是大家不樂見的，目前新竹市政府籌組改善督導部分，教育部要求要找有豐富經驗者，給予專業建議，讓球員可以安全比賽。

此外，羅秉成表示，相關工程新竹市政府也很快反應，有專案檢視相關的問題，並即時地解決和處理，教育部體育署也會有所協助。他補充，據其了解，前瞻預算的執行情形在相關公共建設上面都算順利，也都產生一定的成效。

潘文忠說，針對新竹棒球場，確實除了地方政府外，也爭取前瞻計畫給予部分經費的協助，體育署特別商請體育棒球運動場館比較熟識的專家小組，到新竹市政府跟他們共同做盤點及檢視，現在新竹市政府已經非常積極地籌組了改善的小組，盤點出如何讓運動選手安全的改善計畫，盡快讓棒球選手能夠安全的在場上比賽。

▼新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）