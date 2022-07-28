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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康判林智堅「已是死棋」　轟民進黨：怎麼有臉談迴避？

▲▼中廣新節目「 Team Taipei 聽台北」即將開播，中廣董事長趙少康偕同台北市長參選人 蔣萬安與國民黨籍市議員參選人，共同召開記者會向大眾介紹新節目。（圖／記者湯興漢攝）

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，民進黨內部開始傳出「換堅」聲音，立委高嘉瑜更直言擔心北北基桃竹會「一屍五命」。對此，中廣董事長趙少康28日在臉書上發文開嗆，「簡直厚顏無恥，這樣的品格還想選市長，太污辱桃園市民智慧與水準。」

針對論文疑涉抄襲一事，林智堅日前為澄清二度召開記者會，其指導教授、現任國安局長陳明通曾出面辯護，強調是學生余正煌在取得林智堅同意後，才借用林智堅的民調資料；而台大國發所27日也舉行論文審定會，林智堅缺席，關鍵人物余正煌則親自到場，聲明「本人未有任何抄襲之情事」，日後若仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，將依法訴追相關責任，以維自身權益。

趙少康指出，余正煌以3點聲明，白紙黑字正式宣告自己的論文是「按照學術規範自行撰寫完成」，狠狠打臉民進黨不停引導論文是林智堅先寫好，余正煌只是先發表的說法。

趙少康認為，余正煌與林智堅論文大篇幅雷同，不只用字遣詞完全一致，連錯字都一模一樣，很明顯其中一定有人抄襲 。余正煌明確說出他將「多明尼克大學」寫成「多明尼克肯大學」，是因為參考國民黨網站的錯誤內容，至於在論文中用「准碩士」稱呼林智堅，是因他根本不知道林智堅早已取得中華大學碩士學位，明顯地他就是原創。趙少康質疑，既然兩份論文相似度極高，且余正煌否認抄襲林智堅，那又是誰抄誰的？看來台大審定會應該要請兩人當面對質，看看誰不敢來？

趙少康說，民進黨、陳明通與林智堅在「論文門」爆發後，不斷利用媒體聲量及各種圖表明示、暗示「林智堅是原創，余正煌是抄襲」，如今遭原作者拿出鐵證洗臉，無可抵賴，不只要林智堅趁早承認止血，也要求陳明通應將過去所指導的97％論文全數攤在陽光下，交叉比對，讓大家檢驗。

趙少康表示，林智堅之所以不敢出席論文審定會，是怕被余正煌問倒；若被問倒，為他辯護的民進黨，年底選情肯定全盤皆輸。因此，林智堅只能緊咬「審定會不公」為由拒絕出席，甚至抹黑召集人與審定會。趙少康推測，林智堅一旦被審定會認定論文抄襲，民進黨勢必搬出各種政治語言轉移焦點。

對於林智堅緊咬「審定會不公」為由拒絕出席，趙少康痛批，還沒開會就認定審定會不公實在太荒謬，為了自己的學位及選情，不惜傷害學術倫理與台大校譽，「簡直厚顏無恥，這樣的品格還想選市長，太污辱桃園市民智慧與水準。」

至於台大審定委員會召集人蘇宏達未審先判將本案視為「醜聞」，林智堅委任律師具狀申請迴避，趙少康狠酸林智堅跟民進黨「怎麼有臉談迴避？」，他痛批，無論是NCC、黨產會、轉型正義會，甚至連最高行政法院都敢用蔡英文姐夫做院長，民進黨迴避了什麼？

▲▼趙少康28日談論林智堅論文門。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康28日談論林智堅論文門。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

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