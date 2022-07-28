余正煌聲明無抄襲　柯志恩：抄錯處都有證據「他是真實撰寫者」

▲林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對代表民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲案最新進展，柯志恩今（28）日表示，關鍵人物余正煌已經出面說明，並連抄錯處都能提供出處，表示他就是論文的真實撰寫者，這是非常具體的事實。

林智堅論文案愈演愈烈，林的「同學」調查員余正煌昨日出席台大學術倫理審議委員會，發出聲明強調自己的論文沒有抄襲。對此，柯志恩表示，這件事情大家自有一個標準，當事人特別站出來，而且完全指明連他當初抄錯的地方、出自於哪裡，可以完全點出來，就表示他就是這個論文真實的撰寫者，這是非常具體的事實。

柯志恩指出，余站出來後顯出林智堅、陳明通，在這件事情上面掩蓋非常多的事實，台大社科院應該會秉公處理，她呼籲民進黨不要有太多政治性的口水，「我知道，現在很多人灌爆院長（台大社會科學院院長蘇宏達）臉書，這對查明事實真相完全一點幫助都沒有」。

「民進黨雙標毋庸置疑。」柯智恩表示，很多事情他們可以做，國民黨或其他人沒有辦法，以林智堅事情來說，「從頭抝到尾」，若林志堅這麼站得住腳的話，為何過去一天到晚批評國民黨的這一群立委，誰這時候站出來幫他講話，看比例就知道很多立委完全保持距離，可見這件事情的殺傷力很大。