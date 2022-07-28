彭博：裴洛西8月出訪亞洲多國　是否訪台尚未定案

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博27日報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初的亞洲出訪行程計畫前往日本、印尼、新加坡，外傳也會到訪馬來西亞。但知情人士透露，裴洛西可能訪台的消息造成美中關係緊張加劇，現階段尚未排入官方行程。

裴洛西先前以安全疑慮為由，拒絕討論出訪行程，官方尚未宣布她計畫進行海外訪問的消息。一名熟知出訪計畫的人透露，出訪行程是否包括台灣，目前還沒有定案。

裴洛西可能訪台的消息已獲得美國兩黨支持，部分議員認為，美國國會最高領袖不應該屈服於中國政府的施壓。

今年4月曾經訪台的美國參議院的外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）說，「如果我們讓中國政府決定誰能訪台、誰不能（訪台），那我們就是已經把台灣讓給中國……如果他們可以否決世界上任何一個想到台灣的人，台灣就會被孤立，所以我認為，她有出訪的絕對權，也覺得支持台灣很重要」。

若裴洛西訪台行程順利成行，將成為25年來首位出訪台灣的美國眾院議長。美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）透露，裴洛西有意邀請他與民主黨籍的米克斯（Gregory Meeks）前往台灣，這也證實了裴洛西的確有訪台計畫。

另有消息指出，裴洛西將在美國總統拜登與中國國家主席習近平對談之後，才決定是否繼續訪台。

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