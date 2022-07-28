陸媒關注：裴洛西「亞洲行」未列台灣　強化「美軍媒稱台海危機」

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

根據美媒《彭博社》當地時間27日晚間23時最新報導，引述相關消息指出，裴洛西亞洲行計劃出訪國家有日本、印尼、新加坡，但是官方行程表上還沒有列入台灣。這消息引起引起陸媒高度關注，紛紛引述西方媒體分析指出，可能等到「習拜會」之後，以及確認中美雙方談了什麼，裴洛西取消或堅決訪台才會明朗。另外，美國國防部軍媒《星條旗報》日前也提醒，「我們正處於夢遊般地陷入第4次台海危機的危險之中。」

陸媒《觀察者》引述《彭博社》美國當地時間27日23時報導，內容稱裴洛西趁國會休會的空隙，已經安排好亞洲行，研擬計劃出訪日本、印尼、新加坡，但官方行程表上目前還沒有列入台灣。

該報導也引述《華盛頓郵報》編輯部公開發表社論，勸佩洛西現在不要去台灣。「任何事情都有一個時間和地點，現實主義要求人們承認，正如拜登言論所暗示的那樣，短期內佩洛西訪台尤其不合時宜」

該社論總結稱，「上述所有情況表明，裴洛西的台灣之行計劃還是應當保持靈活和謹慎」。

針對裴洛西是否訪台？陸鷹派官媒《環球日報》日前特地引述美國國防部的軍媒《星條旗報》報導，該內容提醒「我們正處於夢遊般地陷入第四次台海危機的危險之中。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

回顧事件一開始，英國《金融時報》一週前最早爆料，有6名消息人士指出裴洛西計劃8月率領代表團訪問台灣。消息一出，難得中美態度一致，認為不是好決定。

此後，美國政府多次表示反對。拜登曾於20日表示「軍方不認為（裴洛西訪台）是一個好主意」。北京9天6次公開警告，裴洛西如果一意孤行，挑戰中方底線，「一切後果美國自負。」

沈默多天的中國國防部也於26日表示，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

綜合多日以來，陸媒報導各種觀點，拜登政府內部、美國盟友乃至整個世界，都在為裴洛西計劃可能引發的嚴重後果感到擔憂。但美國現在還是有政客和部分西方媒體鼓動「裴洛西必須訪台」，否則將被視爲為屈服在中方強大壓力下的後退和軟弱。



