台大駁回蘇宏達迴避案　林智堅將提覆決：確保程序正義

▲桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議連環爆，林智堅委任律師黃帝穎主張，台大審定委員會召集人蘇宏達未審先判將本案視為「醜聞」，已正式具狀申請迴避，然而台大審議會今（27日）決定「駁回申請迴避案」。對此，黃帝穎表示，將依法提起覆決，避免「未審先判」的偏頗瑕疵，確保程序正義。

林智堅委任律師黃帝穎表示，對於台大社科院學倫會駁回蘇宏達迴避一案，律師團收到公文後將在法定期限內，依據《行政程序法》第33條規定，對台大駁回迴避的決定，提起覆決，以防杜「未審先判」的偏頗瑕疵，確保程序正義。

黃帝穎說，台大駁回迴避的決定，並未詳述理由，且做成決定的委員，均是召集人蘇宏達所聘任，明顯球員決議案裁判，駁回決定顯有瑕疵。

黃帝穎指出，蘇宏達日前寫信認定林智堅論文一案為「醜聞」，甚至於聯合報頭版頭條報導，營造輿論定罪的政治審判，這就是未審先判的明確偏頗。依據《專科學校學術倫理案件處理原則》第十三條第二項第二款及《行政程序法》第三十三條，有事實足認有偏頗之虞，都是法律上應迴避的依據。

黃帝穎強調，台大碩博士學倫要點第一條開宗明義寫道，應「公正客觀處理程序」，蘇宏達還沒看到公證書等有法律效力的證據，就未審先判稱「醜聞」，依法本應迴避，因此律師團在收到台大公文後，將依法提起覆決，堅守程序正義。