林智堅要求政治勿入校　國民黨傻眼：綠委才剛施壓台大





▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅競選辦公室今（27）日要求國民黨勿將政治力介入校園，國民黨文傳會副主委林家興表示，綠委前天才施壓壓台大，「真的很翁瑞達」。

林智堅論文抄襲案持續延燒，台大學術倫儷審議委員會正式召開，被稱「借資料」的余正煌今（27）日終於出面，強調並無抄襲林智堅，林智堅競選辦公室發言人卻是要求國民黨停止將政治髒手伸向校園及公務機關。

對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，前天開記者會用政治力打壓校園學術自由的正是民進黨自己的立法委員與御用律師，請林辦別當「翁達瑞」，先回頭看看自己人的不當作為，再審慎思考對外發言。

林家興指出，社會皆高度關注政治人物之學術倫理與政治誠信，林智堅論文抄襲疑雲，無分藍綠的全體國民特別是年輕族群都相當在意，呼籲林智堅陣營應該勇於面對，若是行得正、坐得直、沒抄襲，「為何不敢和余正煌一樣出席台大學術倫理委員會親自說明、直球對決？」承認自己寫錯字，應該比承認論文抄襲來得簡單才是。

林家興提醒，日前開記者會用政治力打壓校園學術自由、點名蘇宏達院長應迴避的，正是民進黨自己的立法委員與御用律師，請林辦在憑空抹黑他人以前，先回頭看看自己人的不當作為，再審慎思考對外發言的精確度，不要讓台灣的公共輿論水平降到如「翁達瑞」一般的低落。

林家興質疑，涉及抄襲疑雲的林智堅本該「一肩扛起」責任對外說明論文問題，其竟然先是找槍手代打在前，讓大家發現鄭運鵬其實是更優秀的桃園市長候選人，而後又閃躲不出席台大學論審查委員會，卻要綠委和律師出來「未審先判」潑審查委員會召集人髒水、為可能的不利結果「打預防針」，公開要求台大社科院學倫會更換召集人，這才是堂而皇之地將政治黑手伸入校園，難道林智堅競選辦公室是裝作沒看到，還是才過兩天就害怕想起來？

林家興表示，誠懇建議民進黨與林智堅團隊別再指鹿為馬，不要再把過度包裝的候選人保護在小圈圈的溫室當中，應該勇於面對並且尊重大學自治，讓台灣大學與中華大學依照公平公正的審定程序，大白事實於天下。否則，民進黨與林智堅團隊種種偏狹、心虛的政治操作，看在眼底的台灣社會大眾，心裡恐怕已經對論文抄襲案的真相有了答案。