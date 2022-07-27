論文門余正煌發聲明　賴香伶：政治人物以謊圓謊不會被認同

▲賴香伶批林智堅論文門以謊圓謊，不會被認同。（圖／賴香伶競選團隊提供）



記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶27日表示，林智堅論文門事件中的余正煌先生，今天發表聲明捍衛自身權益，讓人想到3天前林智堅市長召開記者會時，對於他的論文與余正煌先生論文多所雷同的質疑，並在余正煌先生不在場之下，聲稱自己是原創，暗示余先生論文有問題，使他蒙受冤屈，才會迫使他不得不聲明維護權益。

賴香伶說，林智堅是余先生的學弟，也是公眾人物，還製作大量梗圖宣傳自己，等於抹殺余先生的努力。林智堅的作法，非常不道德。尤其對於外界質疑林智堅與余正煌論文內連「准」碩士錯別字都相同，且2017年已經拿到中華大學碩士的林智堅，不可能又自稱是「準碩士」，理應審視論文的師生顯然都出了大問題，甚至連林智堅自己都沒有好好看過論文，才會發生這麼離譜的錯誤，引來抄襲質疑，林智堅至今無法自圓其說。

此外，余正煌研究計畫在2016年3月22日口試通過，林智堅在兩個月後的5月24日才通過口試，怎麼可能是論文先完成者抄襲後完成者呢？這是林智堅必須回答的問題。無論是研究計劃、論文完成，林智堅都晚於余正煌，呼籲林智堅不要再閃躲，再多的謊言也無法掩蓋事實，「大家會諒解成績不好的學生，但不會認同一個以謊圓謊的政治人物。」