林智堅競辦控藍營「伸政治髒手」！李明璇傻眼：國民黨抄你論文？

▲林智堅競辦要求國民黨停止將政治髒手伸向校園、公務機關，李明璇出言嘲諷。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，關鍵人物余正煌的聲明曝光後，林智堅辦公室發言人黃韋鈞呼籲，國民黨應停止將政治髒手伸向校園、公務機關，還給林智堅清白。而林智堅辦公室的聲明曝光後，國民黨發言人李明璇也出言嘲諷，「是國民黨的誰抄你論文？朱立倫還張善政？」

林智堅論文爭議不斷延燒，余正煌27日參加台大論文審定會，並透過律師發出3點聲明，強調自己的論文沒有任何抄襲的狀況，外界指稱他的論文涉及抄襲「與客觀事實不符」，若還有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷，將依法追訴責任。

余正煌的3點聲明如下：

一、本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予臺灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會。

二、有關本案法律事項均委任張祐齊律師、曾威凱律師處理，本人不再對外做任何回應。

三、外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。

▼余正煌透過律師發出聲明。（圖／翻攝52新聞聚樂部直播）



余正煌的聲明發出後，林智堅辦公室發言人黃韋鈞也出面說明，林智堅從始至終都是在捍衛自己，強調論文沒有抄襲，並沒有指責任何人有抄襲的情況，也已透過委任律師黃帝穎，提出具有法律效力的實質證據，證明自己的清白。

▲林智堅的論文風波持續延燒。（圖／記者沈繼昌翻攝）



黃韋鈞表示，指導教授陳明通上周已清楚告知，林智堅、余正煌都沒有抄襲的動機，這些相似之處，與陳的教學、指導學生論文寫作有關，但國民黨不斷胡亂抹黑、施壓中華大學及台灣大學，干擾學術自主，還向台大檢舉余正煌，甚至公器私用，濫用立委職權要施壓調查站，國民黨應停止將政治髒手伸向校園及公務機關，也期待台大社科院學倫會能秉持公正、公平的原則，完成案件審定、還給林智堅清白。

對此，李明璇則在臉書回嗆，余正煌發出「絕無抄襲，再講就告」的聲明，林智堅競辦不反擊就算了，反而跑來攻擊國民黨，「是國民黨的誰抄你論文？朱立倫還是張善政」，同時附上白眼的圖案，可見對此相當不滿。

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