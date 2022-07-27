原民鄒族好聲音　優遊吧斯阿里山鄒族文化部落推出「藍色楓葉」

▲▼ 優遊吧斯阿里山鄒族文化部落推出「藍色楓葉」 創作團體。（圖／優遊吧斯阿里山鄒族文化部落提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「優遊吧斯阿里山鄒族文化部落」第一代震撼天團「獵戶座」-莊莫俄、杜銘哲兩人是2008年「央視星光大道」年度「總決賽季軍」，當年在「優遊吧斯」受歡迎的程度創下盛況空前的傲人紀錄，尤其經典歌曲「台灣啊我的故鄉」的絕妙和聲與海豚音至今仍無人能出其右，十年磨一劍，「優遊吧斯」終於在2020年又推出閃亮新星，全才創作型2人團體「藍色楓葉」-戴亞琪、溫尚樺姐弟組合。

「藍色」代表乾淨純潔的象徵、「楓葉」則在鄒族神話傳說裡代表天神搖動楓樹楓果落下變成男人，楓葉落下變成女人，象徵著新生命的起源,他們第一張USB音樂專輯一出片就大受歡迎 ，今年2022年7月30日在2年艱困的疫情之下又將推出8首全創作的第二張專輯「楓聲」，相信會再帶來一個新時代音樂的輝煌新紀元。

這兩年嚴峻疫情旅遊業大蕭條，優遊吧斯經歷極為嚴苛的考驗，這期間「藍色楓葉」也一起度過包餃子、桿蔥油餅/直播/削芒果製果乾/製筍的艱困時期，正因為如此，他們更加努力舞台演練，不斷地創作，不停地接受更嚴格的歌唱訓練， 珍惜每一次的外演機會，更於2022年1月1日受邀於阿里山日出印象音樂會演唱，躍上大舞台。

經過兩年艱辛的歷練，終於在2022年7月30日即將推出突破傳統思維、顛覆文化想像，乘著夢想羽翼翅膀出發，超越傳統文化的里程的第二張8首全創作專輯「楓聲」。

疫情逐漸趨緩之際，防疫措施也逐步放寬中，據傳眾多粉絲們已經暴動等不及要來參加「藍色楓葉」的新歌發表簽唱會，且預購數量已突破千張，趁著暑假，大家不妨也攜家帶眷來「優遊吧斯阿里山鄒族文化部落」享受大自然鄒族文化之旅，也同時聆聽新時代鄒族天籟之音「藍色楓葉」，欣賞他們的魅力和風采。