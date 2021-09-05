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鄒族傳統建築「赫夫」將重現久美部落　2林管處伸援手

▲南投、台大兩林管處用國產材助久美國小興建鄒族傳統建築hʉfʉ（赫夫）。（圖／林務局南投林管處提供）

▲南投、台大兩林管處用國產材助久美國小興建鄒族傳統建築hʉfʉ（赫夫，下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

南投信義鄉久美部落是縣內唯一有鄒族及布農族居民的原民部落，但目前已不復見到鄒族傳統建築，南投林區管理處、台大實驗林管理處因此與久美國小合作，近日號召久美部落的鄒族人士共同搭建鄒族傳統建築hʉfʉ（赫夫），為保留及傳承南投地區鄒族之原民傳統文化做努力。

「鄒族傳統建築hʉfʉ設置-動土儀式」於3日上午在久美國小舉辦，南投林管處解釋，在鄒族文化中，Kuba（庫巴）是男子專屬集會所，祭典也在此舉行，屋頂上有神花，作為「哈摩神」辨識鄒族的記號；hʉfʉ則是男女老少都能進入的聚會所，屋頂沒有神花，族人會在此討論部落事務、孩童在這裡聽耆老講故事、朋友聚會烤火話家常，是凝聚部落精神與促進文化傳承的重要空間。

▲南投、台大兩林管處用國產材助久美國小興建鄒族傳統建築hʉfʉ（赫夫）。（圖／林務局南投林管處提供）

▲南投、台大兩林管處用國產材助久美國小興建鄒族傳統建築hʉfʉ（赫夫）。（圖／林務局南投林管處提供）
南投林管處長李政賢表示，為讓原住民傳統文化之建築能再次呈現，也能推廣國產優質木、竹材用於興建傳統建築，並落實與原民分享森林資源，與台大實驗林管理處協助選定在久美部落的久美國小設置鄒族之傳統建築，預計於今年底完成。

▲南投、台大兩林管處用國產材助久美國小興建鄒族傳統建築hʉfʉ（赫夫）。（圖／林務局南投林管處提供）

林管處指出，本建築以國產柳杉木材、孟宗竹及桂竹為主要材料，搭配芒草屋頂，而平常建築搭接連結的五金鐵件，也全部以黃藤替代，搭建過程也邀請部落長老協助指導，並由久美國小召集當地族人，共同搭建出鄒族最原始、完整之傳統建築hʉfʉ；未來除作為族人情感交流空間，亦將搭建之傳統技術及精神留在部落，將成為鄒族傳統文化及建築工法重要教育場域。
 

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