邱晨病逝「喚醒1悲劇」　他殺了慣老闆一家...成台灣最年輕死囚

▲丘丘合唱團成立於1981年，1984年就宣布解散。（圖／翻攝自YouTube）

記者周亭瑋／綜合報導

以一首《就在今夜》打響知名度的丘丘合唱團，團長邱晨（本名邱憲榮）於昨（24日）晚間病逝，享壽72歲。噩耗傳出後，許多人在哀悼的同時，也被喚醒了對「湯英伸事件」的記憶，不禁感慨「希望今天的台灣所有人都是一樣的，尊重各種不同的民族。」

律師呂秋遠提到，邱晨對台灣的貢獻，不是只有流行音樂而已，當年他為了湯英伸事件，做出《特富野》這張專輯，更投身於社會運動，同時也不斷推展客家文化與創作客家歌曲。

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提到湯英伸，他來自阿里山鄒族，1986年從嘉義到台北打拚，原本就讀嘉義師專的他，在同學眼中，是會寫詩、歌喉好的運動健將，怎料在專四那年，因為家裡出現重大變故，他開始有一些「爬牆、單車雙載、未繡名牌」等行為，被留校察看，後來父親幫他辦理休學，並回到阿里山的家鄉。

那時，湯英伸覺得應該外出工作，於是留下一封信，便離家出走到台北，他在分類廣告中，發現有餐廳應徵小弟，月薪1萬5000元，在那個年代，這樣的薪資根本天堂待遇，畢竟一個麵包也才5塊錢而已。

▲《人間》第9期專題報導「湯英伸事件」。（圖／台灣國際紀錄片影展提供）

然而，這一切都是騙局，所謂的餐廳就是職業介紹所，介紹所的人說，要繳3500元保證金，但他只拿得出1500元，於是就這樣被「賣到」洗衣店工作。

看到湯英伸，洗衣店老闆立刻接受了，並搭計程車帶他回公司，而後要求他簽2200元借據，同時以身分證為抵押品。至於為何多了200塊錢？因為洗衣店老闆表示，車費要由他支付。

他到洗衣店後，每天工作17小時，從早上9點到凌晨2點，每日無休，忍無可忍的他咬牙做8天，決定向老闆請辭。怎料，原先談好的每天工資500元，竟變成200元，所以辛苦了136小時，還倒欠老闆錢，這讓湯英伸徹底傻了。

第二天晚上，他喝了一點酒，再度回到洗衣店，跟老闆拿身分證，想回家過豐年祭，但老闆卻辱罵他是「番仔」，於是衝突就此爆發，兩人大打出手，後來湯英伸先殺了老闆，老闆娘本來加入戰局，見丈夫被打倒想逃跑不成，也遭到殺害，重點是連兩歲的小妹妹也沒能倖免。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

本案速審速決，1987年，湯英伸以強盜殺人的罪嫌，判處死刑定讞，並且立刻執行。那年，他還不到20歲，成為台灣最年輕死囚。這起悲劇引起國人高度關注，邱晨也徹底離開主流音樂市場，並為了湯創作《特富野》專輯，投身另一個社會運動體系的他，用實踐與音樂，嘗試去改變這個社會。

最後，呂秋遠感性地說，「謝謝邱憲榮老師為台灣付出的一切，也謝謝他曾經帶給我們的回憶，希望他未來在天國，一切平安喜樂。」

對於這段逐漸被塵封的歷史往事，許多人不禁感嘆，「到今天我仍然對湯英伸的事件感到難過、痛心」、「台灣的司法也需要改革啊」、「以前的人對原住民極不尊重，以及黑化他們，這個案子我知道」、「遇到可惡的僱主」、「如今這樣的悲劇，也常在移工與外配身上發生，人權的伸張的同時，應是普及於多元族群，一個都不該被遺忘」、「我知道這個事件，令人感到憤慨又難過」、「原來那些歌都是他寫的啊」。

►本文由呂秋遠授權引用。