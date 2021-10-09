台南鄒族日樂舞饗宴熱鬧登場　黃偉哲：歡迎體驗鄒族文化

▲「台南鄒族日」活動於安平札哈木原住民公園舉辦鄒族樂舞饗宴，市長黃偉哲特地出席致意，並持煙斗與鄒族耆老交換生命袋信物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南曾經是鄒族人早期暫居區域，為紀念發揚其歷史文化，特地舉辦「台南鄒族日」活動，並已邁入第18年，9日於安平札哈木原住民公園舉辦鄒族樂舞饗宴，市長黃偉哲特地出席致意，並持煙斗與鄒族耆老交換生命袋信物。

黃偉哲歡迎大家一起來親近認識鄒族文化，不論是美食、手工藝品或音樂舞蹈都值得於國慶連假中到府城體驗一番鄒族特色風情。



市長黃偉哲表示，台南鄒族日今年邁入第18年，藉此緬懷過去鄒族停留在台南的歷史足跡，而最近在東奧舉重49公斤級奪得第四名佳績的選手方莞靈就是鄒族族人，讓大家與有榮焉，感謝各位議員持續支持原住民文化、語言及藝術傳承，南市府會更加努力，讓原民文化被大眾所了解欣賞，進而傳承發揚。





2021鄒族日以「Siuski來訪札哈木」為主題，Siuski(修史吉)是Tsou(鄒)族Hosa(大社)各個氏族前往Lenohi'u(小社)拜訪親族的慶典，在Siuski前幾天，Lenohi'u族人會總動員清除路旁雜草，也會提早釀酒準備歡迎遠道來訪的親人。





台南市府藉此節慶意涵，於9日在安平札哈木原住民公園舉辦鄒族樂舞饗宴活動，設有鄒族特色手工藝品與美食市集，並規劃鄒族童玩、手作DIY等趣味活動，黃偉哲邀請全國朋友在雙十連假期間前來體驗，期待大家都能在各項活動中感受鄒族與府城的深厚情誼。市議員李啟維、周麗津、Ingay Tali穎艾達利、Kumu Hacyo谷暮．哈就等皆到場共襄盛舉。