阿里山鄒族生命豆季登場　導入部落旅遊發展原民觀光

▲阿里山生命豆祭吸引知名旅行社導入部落旅遊，讓更多人解原民文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」為鄒族傳統婚禮儀式，期許新人效法「生命豆」強韌生命力，繁衍鄒族子孫，每年結合部落人文、觀光、產業資源舉辦，成為著名觀光活動之一，去年受疫情影響停辦，今年活動於7月8日至10日在樂野服務區舉行，縣長翁章梁前往頒發新人佳偶禮金、敬酒，祝福他們百年好合。

阿里山鄉公所表示，生命豆季開辦緣由，來自於鄒族耆老有感於人口數愈來愈少，於是提出人口成長計劃，以鄒族傳統思維中象徵生命精神的「生命豆」鵲豆（鄒語，fo′na）意涵，演化為族人婚禮儀式的開端，期許鄒族人效法其生命力，鼓勵年輕人結婚、生育，繁衍子孫。

生命豆季舉辦至今約20年，往年開放12對新人報名參加，去年因疫情停辦，為讓新人留下難忘回憶，去年名額保留至今，共28對新人在眾人見證下完成終身大事，除在地鄒族報名，也有來自漢族、布農族等新人慕名而來，28位新生的「小豆豆」也現身接受各界的祝福，幸福滋味百分百。

今年生命豆季以「鄒團錦簇。擁抱幸福」為題，落實生命豆季「傳承與繁衍子孫、長久的婚姻」真諦，活動由鄒族傳統舞蹈和點燃生命之火揭開序幕，新人接受部落長老傳統儀式祈福，相互交換信物，共飲同心酒。

新人們都表示這次婚禮體驗很難忘，也沒有想過自己的婚禮會這麼盛大。其中來自排灣族的新郎江先生說，因為他老婆是鄒族人，所以也藉此機會了解另一伴的文化，加深感情；非原民的漢族新人也說，穿著鄒族傳統服飾結婚、體驗不同習俗很有趣。

為吸引全國民眾前來共襄盛舉，阿管處副處長陳榮欽說，原民會配合部落推升旅遊人潮，與可樂、雄獅等旅行社推出3個遊程，不到一個禮拜名額秒殺，250位遊客今一同參與，除推展部落旅遊也希望推銷全國的原住民觀光文化。