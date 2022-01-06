鄒族長老指導部落青年搭建　消失70年「赫夫」傳統建築重現

▲久美國小鄒族傳統建築hʉfʉ（赫夫）落成（下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

為傳承南投地區鄒族原民文化，林務局南投林管處、台大實驗林管處與信義鄉久美國小於110年合作，邀請阿里山鄒族長老安孝明號召久美與山美部落青年，共同完成搭建出鄒族傳統建築「hʉfʉ（赫夫）」，並於4日落成啟用，讓部落族人親眼見證已消失70餘年的鄒族傳統建築重現。

赫夫傳統建築落成啟用典禮於4日下午在久美國小舉行，由該校古謠隊吟唱歡樂歌、青年頌及sakio kalalo舞蹈拉開序幕，再由長老鑽木取火，以及林務局本部和南投林管處、台大實驗林管處、南投縣教育處等單位主官和久美校長田春梅及久美鄒族發展協會理事長甘萬德，將火引進赫夫火塘，象徵傳統文化薪火相傳，最後以布農族房舍落成時的拋年糕儀式，表達對鄒族及來賓的慶賀及祝福。

南投林管處指出，這幢「赫夫」是以國產柳杉木材、孟宗竹、桂竹及五節芒為主要材料，並以黃藤進行手工綑綁連結；搭建過程由鄒族部落長老指導傳承，從原木立柱及上梁、地板回填夯實、火爐基座砌石及屋頂3層芒草滾綁鋪設等，部落族人及國小師生都參與其中，深度體驗鄒族取自大自然的生活智慧與美學觀念。

安孝明補充，黃藤在過去是搭建家屋、綁梁柱不可或缺的材料，然而藤材的取得與處理費時費工，新鮮採集下來的黃藤須使用專用剖藤刀，需先去除外殼刺、剖藤及去掉藤肉，剖好藤條尚須經過日曬或煙燻，將水氣去除，經過上述程序後才可以將藤放置乾燥陰涼處保存，待使用前再泡水軟化後進行綑綁，且不同綑綁處都須以不同方式來做綑綁固定。

田春梅感謝林務局及台大實驗林管處協助久美國小植入「鄒族靈魂」，讓未來學校的原民文化課程能更加完整；南投林管處長李政賢表示，久美是南投唯一鄒族及布農族共同生活的部落，但過去已不復見鄒族傳統建築，如今各單位以國產優質木、竹材來協助國小設置鄒族傳統建築hʉfʉ，期待未來能作為鄒族傳統文化之重要教育場域。