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嘉義市地政主任佈達孫煜勝接任　基層課員升任歷練豐富

▲▼ 嘉義市地政事務所主任佈達典禮 副市長陳淑慧代表市長黃敏惠到場主持 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市地政事務所主任佈達典禮 ，由孫煜勝(右8)接任。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府27日上午在本市地政事務所舉行新任地政事務所主任孫煜勝佈達典禮，由副市長陳淑慧代表市長黃敏惠主持佈達、監誓儀式，除指派市府地政處處長饒嘉博監交外，眾多市議員、嘉義市不動產開發商業同業公會、嘉義市不動產仲介經紀商業同業公會、嘉義市地政士公會、嘉義市地政業務從業人員職業工會及市府多位主管亦與會觀禮。

▲▼ 嘉義市地政事務所主任佈達典禮 副市長陳淑慧代表市長黃敏惠到場主持 。（圖／嘉義市政府提供）

陳淑慧表示，卸任主任王樹穩於今(111)年1月16日退休，由秘書黃進和代理至今，感謝任職期間的努力和黃秘書半年多來的辛勞。新任主任孫煜勝畢業於嘉義大學管理學系研究所，99年特種考試地方政府公務人員考試三級考試地政科及格，從最基層的課員做起，擔任地政事務所課員、地政處地籍科科員、觀光新聞處新聞行政科科長、觀光旅遊科代理科長及地政處地籍科科長等職務，專業與學經歷完備。

▲▼ 嘉義市地政事務所主任佈達典禮 副市長陳淑慧代表市長黃敏惠到場主持 。（圖／嘉義市政府提供）

黃進和表示，感謝黃敏惠市長和饒嘉博處長讓自己能以代理主任的身分為民服務，也感謝地政事務所全體同仁在這段期間都堅守崗位、克盡職責，讓業務得以順利進行。

孫煜勝表示，感謝黃敏惠市長和饒嘉博處長的肯定和栽培，讓自己有機會來到地政事務所為大家服務。地政事務所掌管土地登記、地籍測量等業務，攸關民眾的產權權益，感謝這半年來黃進和代理主任和全體同仁的努力，讓地政業務能順利推展。地政事務所是第一線為民服務的機關，自己會在歷任主任所奠定的良好基礎上繼續精進、提升服務品質，保障民眾的產權。

今日佈達典禮有多位貴賓與會觀禮，新任主任孫煜勝的父母不但親自到場見證，卸任主任王樹穩亦到場祝賀，還有地政事務所的吉祥物Q猴也粉墨登場。

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