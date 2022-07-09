戴維斯現身嘉義市雙語籃球營　語言接軌國際教育紮根

▲▼ 嘉義市政府雙語籃球夏令營找來知名球星 Quincy Davis。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府與雨果文教基金會合作，將於八月辦理為期兩日的「雙語籃球營」，職籃球星戴維斯Quincy Davis將化身營隊教練，帶給嘉市學子英語與籃球雙重的學習體驗。

嘉義市政府集合全市國中小的外籍英語教學團隊，將分別在東區(崇文國小)、西區(世賢國小)與嘉義國中辦理深具國際文化特色的線上營隊，並於兩所國際英語學院(興嘉、民族)辦理為期五天的實體英語營，帶給嘉義市學生豐富多采的暑假英語學習資源。

為讓孩子與國際接軌，嘉義市政府八月份將和雨果文教基金會合作，辦理兩日的雙語籃球營，基金會執行長林文煌先生於辦理前就先邀請Swish Academy青少年籃球的主要籌畫成員~Quincy Davis(同時也是新北國王隊的球員)與Don Singleterry來到嘉義市南興國中與宣信國小，並與嘉義市政府教育處林立生處長及校方暢談籃球教育紮根與推廣。

當日恰逢南興國中籃球隊集訓，學生們看到心目中的籃球偶像非常開心，紛紛拿出自己的球衣、球鞋請Davis簽名，熱情的合照留念，九年七班蔡享諺在獲得簽名後表示，自己會更認真練習! Davis不僅耐心回應學生的請求，更用標準的中文對他們說「加油」!

教育處林立生處長表示，嘉義市有許多孩子喜歡打籃球，在雙語的情境中自然而然的參與籃球的練習，正是最佳的沉浸式雙語學習，因為學生喜歡籃球，也想與職籃球星互動，營隊將讓孩子同時體會到開口說英文其實沒那麼難!