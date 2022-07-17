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嘉義市「創業青年實戰研習營」　助攻青年創業夢

▲▼ 拚自己的事業 圓一個創業的夢 助攻青年創業 黃敏惠市長：市府是創業者最好夥伴 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市助攻青年創業 ，舉辦實戰研習營 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

選擇創業的青年真的愈來愈多，嘉義市工商發展投資策進會特別舉辦「恁來嘉創啥？創業青年實戰研習營」，十位業師輪番上陣與學員們交流分享，並由嘉義市長黃敏惠頒發研習證書，鼓勵想創業者透過市府輔導與資源渠道媒合，讓更創業更順遂，努力拚自己的事業。

▲▼ 拚自己的事業 圓一個創業的夢 助攻青年創業 黃敏惠市長：市府是創業者最好夥伴 。（圖／嘉義市政府提供）

恁來嘉創啥？青年創業實戰研習營，十位業師輪番上陣與學員們交流分享，除了工策會說明公部門資源與創業媒合渠道輔導外，還邀請知名手機攝影講師花見小路帶領學員實際拍攝自家產品。第二天課程則由那個那個咖啡、樂檸漢堡、桃城雞排、木更咖啡、森咖啡、湯城鵝行、穀谷等七間在地品牌風格店家主理人接棒上陣，分享創業歷程、品牌經營、社群操作與串聯行銷的故事。

▲▼ 拚自己的事業 圓一個創業的夢 助攻青年創業 黃敏惠市長：市府是創業者最好夥伴 。（圖／嘉義市政府提供）

有年輕人的城市更有未來！嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是一個讓年輕人勇敢追夢、努力實踐的好城市，投資青年就是投資我們的未來，透過這兩天的實戰營，大家彼此經驗交流，而幾位業師更是不吝嗇的分享創業經驗與甘苦談，以及創業可以運用資源。尤其這幾年來市府從多元培力、職涯就業、創業輔導、新創孵化、公共參與五大面向推動青年政策，其中創業輔導市政府非常願意提供協助，包括創業前期諮詢、中期的成本節算、行銷管理、後期的服務升級或品牌轉型等等，工策會有建立業師資料庫可協助媒合，減少創業過程中重蹈前人錯誤，從政策面到務實面市政府是創業者最好的夥伴。

▲▼ 拚自己的事業 圓一個創業的夢 助攻青年創業 黃敏惠市長：市府是創業者最好夥伴 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠強調，投資青年就是投資未來！市府有不少鼓勵青年創業的補助計畫，如建設處有《青年獎補助計畫》、《地方型SBIR研究計畫》、《新二通商圈形象輔導計畫》。另外智慧科技處《有事青年提案競賽》、社會處《迴嘉青年》提供競賽獎金鼓勵青年投入社區，這些都是給青年一個〝試〞的機會，「嘉義市絕對是一個願意給青年資源和舞台的城市，就怕你不來！」。

嘉義市工商發展投資策進會總幹事許燿宏表示，創業首重資金，事業體不論啟動、行銷推廣或是內部優化都需要金流，市府團隊協助創業者對接金融單位，不管是創業貸款或是其他方案，工策會連續兩年協助媒合貸款金額超過三千萬元，關鍵在於銀行單位對於嘉義市政府所轉介的案件有更多的支持與信任，台灣銀行嘉義分行經理王翠琴也到場表達對於創業者和嘉義市政府的認同。

總幹事許燿宏說，恁來嘉創啥？創業青年實戰研習營一推出就受到熱情迴響，三十個學員名額很快就額滿，最後有近四十名學員參與，顯見創業這個議題深受年輕族群青睞，未來會持續辦理相關課程，民眾有創業諮詢需求可洽嘉義市工策會（05-2248-3085）。

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