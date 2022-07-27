　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

響應世界肝炎日　嘉義市完成C肝療程可領禮券+再加碼送貼圖

▲▼響應7月28日世界肝炎日，「嘉有好禮」賀全嘉消除C肝創佳績 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼響應7月28日世界肝炎日，「嘉有好禮」賀全嘉消除C肝創佳績 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應7月28日世界肝炎日，並賀嘉義市30歲以上市民C肝篩檢涵蓋率66.8%，列居全國第一，嘉義市政府衛生局推出「嘉有好禮 C力犀利」活動，即日起C型肝炎篩檢抗體陽性且血液中有C型肝炎病毒者，依醫師指示完成C肝藥物治療療程，即可領取500元禮券。7月28上嘉市A健康臉書響應世界肝炎日，再加碼免費送「肝麻吉line貼圖組」，籲請市民把握機會，趕緊來參加篩檢，早期篩檢儘早完成治療，顧健康享好康。

▲▼響應7月28日世界肝炎日，「嘉有好禮」賀全嘉消除C肝創佳績 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市衛生局廖育瑋局長表示，依據衛生福利部統計國內每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡約13,000人，肝癌更是高居癌症死因第二位。感染B、C後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。目前嘉義市30歲以上市民每10人有3人未篩檢C型肝炎，籲請還未篩檢過C型肝炎之市民，可利用嘉義市提供的5個篩檢管道，包含國健署成人預防保健醫療院所、市民整合性健康篩檢、東、西區衛生所週一到週五上午隨到隨檢、社區C肝篩檢活動、企業揪團專案篩檢等接受免費篩檢。如篩檢結果為C型肝炎抗體陽性且血液中有C型肝炎病毒者，請依醫師指示完成C肝藥物治療療程及定期追蹤，即可領取「嘉有好禮 C力犀利」專案500元禮券。

▲▼響應7月28日世界肝炎日，「嘉有好禮」賀全嘉消除C肝創佳績 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市診所協會理事長陳明煌醫師呼籲民眾消除C肝就要從篩檢C肝開始，他說現在治療C肝真的很簡單，只要檢查出血液中有病毒，即可使用健保口服新藥治療C肝，相當於政府送20萬元大禮幫忙把C肝治療好，約3個月治療期，副作用小，98%以上的人可以治療好。

▲▼響應7月28日世界肝炎日，「嘉有好禮」賀全嘉消除C肝創佳績 。（圖／嘉義市政府提供）

他分享C肝個案廖陳淑華女士，因其先生109年C肝治癒後，廖女士也來篩檢，發現C肝後經由陳醫師的衛教，按時接受口服病毒藥物治療3個月，血中病毒完全消除恢復健康，今天回診領取500元禮券獎勵。廖陳淑華女士說很感謝陳醫師幫忙他把健康找回來，C肝治療很簡單，找回了寶貴的健康，又能得到禮券覺得很幸運。

目前嘉義市30歲以上市民約有6萬多人尚未完成C肝篩檢，響應7月28日世界肝炎日，衛生局邀請全市市民一起S K TO運動「S(screen)主動篩檢、K(know)知道結果、To積極治療」，依醫師指示完成C肝藥物治療療程及追蹤，不僅祭出「嘉有好禮」賀您重拾健康，凡設籍嘉義市30歲以上市民只要參與C肝篩檢活動，就可參加最高好禮5000元提貨券的抽獎活動。C肝是沉默的殺手，也是許多肝臟疾病的始作俑者，嘉義市政府以多重好康邀民眾「肝緊來篩檢」！

詳情請上詳情請上衛生局網站https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=6871。或電話洽詢2338066轉國民健康科。

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
快訊／台大駁回蘇宏達迴避案！林智堅律師：將提起覆決確保程序正
正妹主播爆開房間2hrs！　不滿被指「肉食」發聲了
史詩級崩盤要來了！傳奇投資者警告：許多股票將暴跌70~90%
快訊／桃園議員參選人服務處外「驚傳槍響」　保時捷遭開6槍
狂拍200張！網紅女友「嫌拍照技術差」直接分手　他轟：奶大心
林智堅要求蘇宏達迴避！遭台大駁回「原因曝光」
少女看完《人肉農場》！要男大生讓她體驗灌精　完事反告性侵
LINE對話曝！余正煌「真拷貝」3字爆暗黑玄機　網一看懂了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

放火燒死13人的被告可判死刑嗎？　台南地院國民法官模擬法庭開庭

疫情趨緩！假日景點大量人車湧入南投　台16線周六禁行砂石車

嘉義市地政主任佈達孫煜勝接任　基層課員升任歷練豐富

響應世界肝炎日　嘉義市完成C肝療程可領禮券+再加碼送貼圖

松柏嶺遊客中心華麗轉型茶文化館　榮獲法國NDA室內設計類銀獎

強化路權預防犯罪宣導　嘉市警「一日交警」親子體驗營闖關登場

謝鴻斌連3年獲行政院長獎　黃偉哲親臨議員服務處表揚

「國家賠償才是林哲瑄受傷的重點」　林耕仁：醫療費只是私了

菲律賓規模7.1強震　台南市特種搜救隊動員整備救援

萬安演習獲民眾支持　黃偉哲籲以烏俄戰爭為鑑

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

放火燒死13人的被告可判死刑嗎？　台南地院國民法官模擬法庭開庭

疫情趨緩！假日景點大量人車湧入南投　台16線周六禁行砂石車

嘉義市地政主任佈達孫煜勝接任　基層課員升任歷練豐富

響應世界肝炎日　嘉義市完成C肝療程可領禮券+再加碼送貼圖

松柏嶺遊客中心華麗轉型茶文化館　榮獲法國NDA室內設計類銀獎

強化路權預防犯罪宣導　嘉市警「一日交警」親子體驗營闖關登場

謝鴻斌連3年獲行政院長獎　黃偉哲親臨議員服務處表揚

「國家賠償才是林哲瑄受傷的重點」　林耕仁：醫療費只是私了

菲律賓規模7.1強震　台南市特種搜救隊動員整備救援

萬安演習獲民眾支持　黃偉哲籲以烏俄戰爭為鑑

台大駁回蘇宏達迴避案　林智堅將提覆決：確保程序正義

美國指控中國試圖「滲透聯準會」　趙立堅痛批：被迫害妄想症

陳時中轉戰北市換形象　蔡壁如：一下從油膩老頭變成魅力熟男

台大駁回蘇宏達迴避案！林智堅律師：將提起覆決確保程序正義

防歧視再度上演　紐約籲世衛重新命名猴痘

酸柯文哲「沒有擔當」　陳時中自豪擁有魄力和能力

林智堅競辦控藍營「伸政治髒手」！李明璇傻眼：國民黨抄你論文？

捲入促轉條例修法詐騙案　前立委張碩文主動赴調查局說明

阿爆＆Brandy解散18年...為她宣告合體！　唱完竟喊：後悔合作了

放火燒死13人的被告可判死刑嗎？　台南地院國民法官模擬法庭開庭

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

基隆4.5億田徑場　被爆豆腐渣爛尾

95歲翁左轉加油！遭直行車猛撞烏龜翻

屏東萬安演習周三登場　勸導不配合最高罰15萬

萬安演習來了　東部地區7/28注意警報聲

台南公布酒駕累犯5人上榜！

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

勞動部產訓合作班訓後直接就業

台南科技執法再升級

家中支柱昏迷不醒議會慰問家屬

菲律賓規模7.1強震　台南市特種搜救隊動員整備救援

大台南警友會理事長林玉柱慰問藍峰國家屬

男聯誼繳1000搶破頭　女只來8個

抗癌5年仍無力挽回　癌末女舉辦生前告別式

更多熱門

相關新聞

警政署七年級長腿評核官張嘉晏　成萬安演習亮點

警政署七年級長腿評核官張嘉晏　成萬安演習亮點

嘉義市等中部地區縣市，26日下午1時30分同步實施111年軍民聯合防空(萬安45號)演習，由副市長陳淑慧及演習統裁部副統裁官海巡署分署長張忠龍共同聽取演習整備簡報及視察「警報傳遞與發放、疏散避難、交通、燈火、音響及其他必要管制及災害救援」等演練情形。在演習模擬過程中，統裁隊伍當中有名長髮披肩、身材高䠷女子，儀態相當優閜，一度被現場等候民眾認為市副市長隨從員警，隨後經證實為警政署指派評測官的張嘉晏也意外成為亮點。

嘉義市創業青年實戰研習營　助攻青年創業

嘉義市創業青年實戰研習營　助攻青年創業

嘉義市諸羅瘋單車大集合上千車友參賽

嘉義市諸羅瘋單車大集合上千車友參賽

戴維斯現身嘉義市籃球營　國際教育紮根

戴維斯現身嘉義市籃球營　國際教育紮根

在地創生加入宗教文化　嘉義市家將表演社區呈現

在地創生加入宗教文化　嘉義市家將表演社區呈現

關鍵字：

嘉義市C肝療程領禮券

讀者迴響

熱門新聞

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

女團Pikacream5天解散？

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

李燕爆聲帶動手術！　2原因下車《一家團圓》

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面