響應世界肝炎日　嘉義市完成C肝療程可領禮券+再加碼送貼圖

▲▼響應7月28日世界肝炎日，「嘉有好禮」賀全嘉消除C肝創佳績 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應7月28日世界肝炎日，並賀嘉義市30歲以上市民C肝篩檢涵蓋率66.8%，列居全國第一，嘉義市政府衛生局推出「嘉有好禮 C力犀利」活動，即日起C型肝炎篩檢抗體陽性且血液中有C型肝炎病毒者，依醫師指示完成C肝藥物治療療程，即可領取500元禮券。7月28上嘉市A健康臉書響應世界肝炎日，再加碼免費送「肝麻吉line貼圖組」，籲請市民把握機會，趕緊來參加篩檢，早期篩檢儘早完成治療，顧健康享好康。

嘉義市衛生局廖育瑋局長表示，依據衛生福利部統計國內每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡約13,000人，肝癌更是高居癌症死因第二位。感染B、C後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。目前嘉義市30歲以上市民每10人有3人未篩檢C型肝炎，籲請還未篩檢過C型肝炎之市民，可利用嘉義市提供的5個篩檢管道，包含國健署成人預防保健醫療院所、市民整合性健康篩檢、東、西區衛生所週一到週五上午隨到隨檢、社區C肝篩檢活動、企業揪團專案篩檢等接受免費篩檢。如篩檢結果為C型肝炎抗體陽性且血液中有C型肝炎病毒者，請依醫師指示完成C肝藥物治療療程及定期追蹤，即可領取「嘉有好禮 C力犀利」專案500元禮券。

嘉義市診所協會理事長陳明煌醫師呼籲民眾消除C肝就要從篩檢C肝開始，他說現在治療C肝真的很簡單，只要檢查出血液中有病毒，即可使用健保口服新藥治療C肝，相當於政府送20萬元大禮幫忙把C肝治療好，約3個月治療期，副作用小，98%以上的人可以治療好。

他分享C肝個案廖陳淑華女士，因其先生109年C肝治癒後，廖女士也來篩檢，發現C肝後經由陳醫師的衛教，按時接受口服病毒藥物治療3個月，血中病毒完全消除恢復健康，今天回診領取500元禮券獎勵。廖陳淑華女士說很感謝陳醫師幫忙他把健康找回來，C肝治療很簡單，找回了寶貴的健康，又能得到禮券覺得很幸運。

目前嘉義市30歲以上市民約有6萬多人尚未完成C肝篩檢，響應7月28日世界肝炎日，衛生局邀請全市市民一起S K TO運動「S(screen)主動篩檢、K(know)知道結果、To積極治療」，依醫師指示完成C肝藥物治療療程及追蹤，不僅祭出「嘉有好禮」賀您重拾健康，凡設籍嘉義市30歲以上市民只要參與C肝篩檢活動，就可參加最高好禮5000元提貨券的抽獎活動。C肝是沉默的殺手，也是許多肝臟疾病的始作俑者，嘉義市政府以多重好康邀民眾「肝緊來篩檢」！

詳情請上詳情請上衛生局網站https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=6871。或電話洽詢2338066轉國民健康科。