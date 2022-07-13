嘉義市諸羅瘋單車大集合上千車友參賽　最年長80歲最年輕9歲

▲▼ 嘉義市舉辦2022諸羅瘋單車大集合運動上千名車友與會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市體育會自由車委員會日前舉辦「2022諸羅瘋單車大集合運動樂活森呼吸~關子嶺鐵馬行」活動，約有1200位車友共襄盛舉，一大早從嘉義市文化公園出發，沿途暢遊嘉義市和鄰近縣市景點。市長黃敏惠親自到場為車友們加油打氣，歡迎大家相約喜歡運動的好友一起來嘉義參加單車活動，體驗嘉義市城市之美。

黃敏惠表示，嘉義市是一個愛運動的城市，感謝嘉義市體育會規劃本次活動，帶大家動起來。此次活動有分為休閒組36公里與挑戰組60公里，參加的選手來自全國各地，其中最年長的是80歲，最年輕的是9歲。感謝大家來參與這麼有意義的活動，雖然因為疫情的影響讓大家都神經緊繃，正因為如此我們才更要運動。

教育處處長林立生表示，在疫情逐漸趨緩下，嘉義市所辦理的111年運動i臺灣2.0計畫-2022諸羅瘋單車大集合運動樂活計畫中預計辦理四場次的單車活動，先前已辦理2場次的活動都獲得大家熱烈的迴響。另外，嘉義市下半年也即將登場的2022嘉義雙潭星光路跑、市長盃及諸羅山盃系列活動與2022年第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等，歡迎大家一起共襄盛舉。

嘉義市體育會自由車委員會在今年度辦理的單車活動，車友好評不斷！包括路線選擇、故障支援、單車補給、志工服務態度等等；單車活動不但可以強身健體，更可以大夥兒一起參加，拓展社交圈，而正因為有民間團體與市府的共同合作，讓這個充滿力與美的活動在嘉義市更蓬勃發展。