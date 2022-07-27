她不是隨扈！警政署七年級長腿評核官張嘉晏　成萬安演習亮點

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市等中部地區縣市，26日下午1時30分同步實施111年軍民聯合防空(萬安45號)演習，由副市長陳淑慧及演習統裁部副統裁官海巡署分署長張忠龍共同聽取演習整備簡報及視察「警報傳遞與發放、疏散避難、交通、燈火、音響及其他必要管制及災害救援」等演練情形。在演習模擬過程中，統裁隊伍當中有名長髮披肩、身材高䠷女子，儀態相當優雅，一度被現場等候民眾認為副市長隨從員警，隨後經證實為警政署指派評測官的張嘉晏也意外成為亮點。

▲嘉義市萬安演習警政署評核官警務正張嘉晏(圖中白衣者)意外成為亮點。（圖／記者翁伊森攝）

▲警政署警務正張嘉晏年紀輕卻已擔任三次演習評判官。（圖／記者翁伊森攝）

張嘉晏表示，自己七年級生沒有體驗過戰爭，擔任評核官三次經驗，第一次評判非直轄市，對於嘉義市演練過程可以清楚讓民眾清楚知道空襲來時相當作為，她感到相當震撼。

災害救援演練在嘉義市先期交通轉運中心實施，是以俄烏戰爭為鑑，『演練災害救援』為主軸，演練火災搶救、傷患包紮 、避難處所電力搶修 、民間團體協助救災 、巡視地下室避難情形。巡視過程中，除了街上仍有些許民眾陸續接受警方安排至就近避難處所或是騎樓躲避，統裁單位中更有一名來自警政署擔任警務正的張嘉晏，長髮披肩，身材高跳，加上口條俐落意外成為亮點。

▲ 嘉義市萬安演習亮眼各單位演練。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市政府統合消防局、衛生局、社會處、警察局及西區區公所等單位，另外包含嘉義後備指揮部、嘉義憲兵隊、台電公司及志工等軍、憲、民間團體積極參與災害救援演練，以驗證全民防衛動員準備與轄內重要基礎建設之安全防護能量，以確保市民生命財產安全。



嘉義市副市長陳淑慧表示，此次演習過程中，本市市民均能接受軍、憲、警及民防人員指揮管制，就近疏散至避難場所實施避難，藉由市民共同參與本次演習，來強化提昇憂患意識應付各項危機及災難，以發揮全民國防精神。