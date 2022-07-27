謝鴻斌連3年獲行政院長獎　黃偉哲親臨議員服務處表揚

▲市長黃偉哲親自前往市議員曾信凱及曾之婕聯合服務處頒獎，表揚謝鴻斌主任，服務處人員都同感榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區市議員曾信凱及參選人曾之婕聯合服務處，有一位人稱「公道伯」的服務處主任謝鴻斌，今年連續第3年獲得「協同調解案件績優行政院長獎」，市長黃偉哲27日親自頒獎「協調功宏」紅榜表揚，8月9日謝鴻斌將再次北上行政院接受院長蘇貞昌授獎，他是全市唯一獲得這項殊榮的非官方調解人。

市長黃偉哲對謝鴻斌主任表達誠摯的感謝，他說謝主任雖然不是官設的調解委員，但他結合豐富的社會經驗協同市民排解紛爭，減少訴訟，維護社會祥和及安寧，為地方鄉親服務外，更對臺南市的和諧具有極大的貢獻。

市議員參選人曾之婕表示，謝鴻斌主任在服務處服務已經超過20年，從父親曾順良擔任議員開始，到弟弟曾信凱接任期間，直接參與民眾刑事與民事案件調解件數超過1萬件，成功調解率超過9成，調解服務的對象已經擴及全市各區調委會，即使他並非官派調解委員，但是因為在調解案件中深獲各區調解委員會及民眾的信賴，從109年連續3年都榮獲行政院長親自頒獎，也多次獲得法務部長和內政部長頒獎，相當不容易。

謝鴻斌指出，由於議員服務處時常面臨各類調解案件，最多的是車禍，其次是消費糾紛、夫妻失和、鄰居糾紛、傷害案件和法律諮詢等，甚至還有其他議員無法完成調解後轉介的案件，他面對當事人各執一詞的爭執下，都必須耐心傾聽雙方的訴求，以化解干戈和減少訴訟為最大原則，今年在全市調解成功案件170件，其中東區佔128件。他認為協同調解的角色，已經超乎對一般民眾的服務，他自許除了繼續在議員曾信凱及曾之婕服務處為民眾服務協同調解以外，也要成為民眾的「公共財」為民眾排憂解難。

曾之婕說，謝主任再次獲獎，服務處都同感榮耀，服務團隊靈魂人物、前副議長曾順良、良友會榮譽會長林子雲、吳志祥、會長許志成、曾信凱青年軍團榮譽會長邵敏恒、會長王愷均、曾信凱同心婦女會榮譽會長吳瓊鈺及會長王姝文均到場觀禮表示祝賀。