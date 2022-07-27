萬安演習獲民眾支持　黃偉哲籲以烏俄戰爭為鑑

▲台南永康東橋里在萬安45號演習中模擬引導避難，台南市長黃偉哲以總指揮官身分親自坐鎮。（圖／台南市政府提供，以下同）

地方中心／台南報導

萬安45號演習今（27日）在南部實施，為模擬戰時防空狀框，永康東橋里實施「車停、人就近疏散」的引導避難，台南市長黃偉哲也以總指揮官身分親自坐鎮，與行政院動員會報、陸軍、內政部等單位，共同視導疏散避難與民防運作。



黃偉哲在演習結束後講評，認為這次的演習與往年制式流程不同，在總統蔡英文的重視下加入軍民聯合動員，落實全民國防觀念，從警報發放到人員疏散與物資發放，更接近實際的現代化戰爭。

▲黃偉哲認為，這次演習更接近實際的現代化戰爭。



黃偉哲以烏俄戰爭為例，呼籲國民要培養防空意識，強化自我防衛決心，例如當飛彈、無人機，實體戰機出現時，應該如何減少傷亡、如何進行救災。「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，他強調台南市政府會全力配合中央演習，在各方面的細節都將做好應對。

▲針對演習相關應對狀況，台南市政府將分享給各區區長及各里里長，協助市民更嫻熟演習避難。



對於首次遇到被引導到防空疏散避難的東橋里民眾，除親歷其境感受戰時氛圍，也稱讚南市府與演習單位的用心，對於整備工作相當確實。黃偉哲感謝東橋里長與里民的協助，也提到台南市有649個里，市府將把此次演習相關的應對狀況，分享給各區區長及各里里長，協助市民更嫻熟演習避難。



台南市萬安45號演習今下午1時30分警報聲響起，在盡量不影響民眾主要作息原則下，採有預警、分區同時段方式，實施30分鐘內人、車疏散、避難、交通管制及災害救援等措施，經統計，共動用軍、警、憲、民力等人員計648人。