2022台南酪梨節　黃偉哲歡迎全國民眾來體驗

▲台南市為行銷酪梨將於31日在大內圖書館前，舉辦2022酪梨節產業文化活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市擁有全國種植面積最大、產量最多的幸福水果「酪梨」，為行銷酪梨將於31日在大內圖書館前，舉辦2022酪梨節產業文化活動，現場有闖關活動、酪梨輕食及限定甜點與農產品市集等活動，市長黃偉哲歡迎全國民眾來體驗同樂。

市長黃偉哲表示，酪梨營養豐富，含有高脂肪、多種維生素與礦物質，號稱「森林的奶油」，在臺灣更有「幸福果」美名，更是臺南最出名、最優質的農特產品之一；臺南酪梨品質絕佳，產量為全國之冠，產季從6月到隔年2月，且栽培品種眾多，無論直接食用或入菜，都值得推薦給大家，歡迎大家到產地多多採購。

台南市農業局長李建裕指出，全國酪梨種植面積1588公頃，台南種植面積626公頃，約占全台39％，產量7880公噸，面積及產量都是全國第一，其中大內種植面積260公頃，占台南的41％，產量3710公噸，是台南市最主要產地，也是全國種植面積最大的地區，因此有「酪梨之鄉」之美稱。

農業局表示，2022酪梨節產業文化活動，包括金梨嗨闖關、DIY酪梨輕食、梨享樂園及農產品市集等活動，藉由本次活動向大眾展現大內地區所生產的優質農特產品-酪梨，現場還有社區發展協會的酪梨仔麵、酪梨仔茶，歡迎民眾在酪梨節當日踴躍參加及購買。