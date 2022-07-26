台南科技執法再升級　 黃偉哲盼維護交通安全

▲台南科技執法再升級，2022年共可建置達18處路口科技執法，增購885台攜帶式藍芽印表機，全面落實電子開單。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市民荷包要小心！台南科技執法再升級，2022年度編列2380萬元經費預算，輔以中央統籌分配款等補助經費，共可建置達18處路口，2021年動支第二預備金990萬元，2022年編列549萬元，合計1539萬元，年底完成增購885台攜帶式藍芽印表機，全面落實電子開單。

市警局指出，由於交通具有動態特性，必須適時統計分析交通事故特性，滾動式檢討各項交通執法回應事故防制工作並策進改善，因此市府也持續向中央爭取建置交通科技執法設備經費，盡全力做好交通秩序與安全維護的工作。



市長黃偉哲表示，科技執法的目的不是處罰，用意是希望大家不要違法，不管是駕駛或是行人，都能夠遵守交通規則，這樣自然能降低車禍事件，人員的生命就能獲得保障並減少死傷人數。科技執法是相對公平客觀的一種方式，可避免人員執法所產生的誤差或誤判，輔助改善台南市的交通。



台南市警察局指出，科技執法的輔助可以維護市民行的安全，減少交通事故的發生，除了固定式測照桿、移動式雷達測照、手持式雷射槍及新式區間平均速率設備外，多功能型的路口停讓設備，更可依需求，同時選配取締闖紅燈、超速、未保持路口淨空、禁止迴轉、不依車道行駛等功能搭配。



在東區中華東路、凱旋路口；北門路段；永康區中華路、中山南路口；中西區中華西路、府前路口等4處科技執法地點，自2021年2月17日啟用後，2022年1至5月月平均事故傷亡件數，較2021年月平均事故傷亡件數，均呈現下降，顯示具事故防制成效。



未來在路口動態違規的部分，也配合中央推廣科技執法政策，並於2022年度編列2380萬元經費預算，輔以中央統籌分配款等補助經費，共可建置達18處路口，2021年動支第二預備金990萬元，2022年編列549萬元，合計1539萬元，年底完成增購885台攜帶式藍芽印表機，全面落實電子開單。