　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

真的好想去！黃偉哲公開實境節目《極島森林》露營秘境

▲▼黃偉哲公開《極島森林》露營秘境。（圖／黃偉哲臉書）

▲台南市長黃偉哲近期獨家公開《極島森林》第三集的露營秘境。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

地方中心／綜合報導

台灣自製真人實境秀《極島森林》，由藝人陳柏霖與好友發起的一場自然探索紀錄之旅，挖掘出許多高質感的露營秘境，一經播出好評不斷，除了「陳太太」們想跟陳柏霖一起露營，更多敲碗希望知道這些露營區都在哪裡？

今日台南市長黃偉哲臉書獨家公開《極島森林》第三集的露營秘境，位在台南北門區雙春濱海遊憩區。

▲▼黃偉哲公開《極島森林》露營秘境。（圖／黃偉哲臉書）

▲▼藝人陳柏霖與好友透過真人實境秀《極島森林》，挖掘高質感的露營秘境。

▲▼黃偉哲公開《極島森林》露營秘境。（圖／黃偉哲臉書）

黃偉哲臉書全文如下：

極島森林真的有來拍攝取景！

或許不是每個人都有機會跟陳柏霖一起露營，但每個人都能來陳柏霖來過的海濱露營區。

今年我們把雙春濱海遊憩區封閉了近十年的木棧道修繕完好，沿著這條456公尺的木棧道，可以近距離觀賞潮汐帶的彈塗魚、招潮蟹與紅樹林，還有沉浮湖中的忘憂木麻黃以及宛如天空之鏡的濕地水景，你能盡情感受大自然的心靈療育。

捨不得離開也沒有關係，拎包直接入住星空帳，體驗高級又有儀式感的露營。白天棧道遊湖、晚上導覽探險，睡前抬頭就能看到月轉星移，放下手機遠離社群，這一刻彷彿喧囂的世界只為你而寧靜。

▲▼黃偉哲公開《極島森林》露營秘境。（圖／黃偉哲臉書）

▲▼雙春濱海遊憩區木棧道已修繕完畢，滿足OUTDOOR迷。

▲▼黃偉哲公開《極島森林》露營秘境。（圖／黃偉哲臉書）

貼文一經發出，引起網友廣泛討論，「秘境露營＋陳柏霖」兩大關鍵扎扎實實打中OUTDOOR迷的心，紛紛TAG相約來一場充滿儀式感的露營。

雙春濱海遊憩區
地址：台南市北門區雙春村35-5號
電話：06-7865355
收費方式：門票/收費
●全票：150 元/人
（適用一般成人及十二歲以上青少年）
●半票：100 元/人
（適用年滿六十五歳身分證明之本人、六歳以上，未滿十二歳之兒童）
●市民票：100 元/人
（台南市全體市民，憑身分證或駕照）
需為持有台南市市民本人證明者適用之
●符合以下身份者，全年度入園免費：
(A)未滿六歲之兒童
(B)持身心障礙證明文件，本人及必要陪同一人
●保險清潔費：40 元／人
北門區區民(參照身分證之戶籍地為依據)

ET快訊
逆向起步輾斃13歲獨生女　砂石車司機2萬交保
滷味攤老闆相驗結果曝！「頭部留深刻槍孔」　疑遭槍抵頭擊殺
高嘉瑜揭民進黨憂「一屍五命」！　有股勢力醞釀「換堅」
快訊／八里左岸紅樹林　驚見一具白骨卡樹上
林志穎第一階段手術完成！　知情人士：還剩1難關
又入侵軌道！為拍列車「鳴笛還不走」　台鐵怒了
名中醫診所詐健保栽了！幫部落客做醫美　虛報皮膚病
向佐被爆「視訊裸身辣妹」！　向太回應了
捷運新物種！台大生怒轟「1族群」超擋路　反被洗版嗆爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

避暑天堂！奧萬大正午僅23度　8／1原住民入園只要10元

海巡之友總會南部分會　修建雙春北守望哨揭牌啟用

警宣導奏效！「民眾警覺、郵局通報」阻斷詐騙

真的好想去！黃偉哲公開實境節目《極島森林》露營秘境

空襲警報！雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

全中運台東再傳捷報　台東高中黃彥章奪競技體操個人全能

加強修繕志工安全　台電工安體感GO

屏東地檢署宣誓賄選零容忍　查緝賄選如搜救犬使命必達

女枋寮求職不成...身無分文攔車求助　暖警幫買晚餐車票助返家

8／1原住民族日　原住民免費暢遊宜蘭國際童玩節

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

《禹英禑》朴恩斌曾上《RM》被李光洙巴頭　姜泰伍跳「魔性機械舞」全場笑歪！

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

避暑天堂！奧萬大正午僅23度　8／1原住民入園只要10元

海巡之友總會南部分會　修建雙春北守望哨揭牌啟用

警宣導奏效！「民眾警覺、郵局通報」阻斷詐騙

真的好想去！黃偉哲公開實境節目《極島森林》露營秘境

空襲警報！雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

全中運台東再傳捷報　台東高中黃彥章奪競技體操個人全能

加強修繕志工安全　台電工安體感GO

屏東地檢署宣誓賄選零容忍　查緝賄選如搜救犬使命必達

女枋寮求職不成...身無分文攔車求助　暖警幫買晚餐車票助返家

8／1原住民族日　原住民免費暢遊宜蘭國際童玩節

BA.5殺進高雄爆群聚！　胸腔權威：傳染力是Omicron的40倍　

光泉鮮乳、乳香世家明日起調漲　漲幅7%至9%不等

美拉南韓組「晶片四方聯盟」　陸：希望韓方多做有利中韓關係的事

來人瞬降3成「免驚」　豐邑加碼600億蓋七期最高住商大樓

天氣2段式變化出爐！這天起「全台有雨＋颱風生成機率大增」

日本年年都有死囚伏法！　內閣副官房長：廢死是不適當的

逆向起步輾斃13歲獨生女　砂石車司機過失殺人2萬交保

林哲瑄新竹撲球弄傷左肩　關節唇破裂恐動刀

蔡英文登基隆級驅逐艦　F-16、幻象等30戰機、23艦艇大規模操演

學者指認知作戰須有足夠資金挹注　建議立法追查金流來源

地方熱門新聞

彰化電動平衡車自燃！電池起火燒斷車身

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

中部萬安演習7/26登場　人車管制

男聯誼繳1000搶破頭　女只來8個

萬安演習來了　東部地區7/28注意警報聲

屏東萬安演習周三登場　勸導不配合最高罰15萬

黃偉哲公開極島森林露營秘境

國際使節錄影祝賀盛讚最佳球場

天氣熱爆！雲林4人路倒送醫　中暑就醫人次劇增

台南安平港首座貨櫃集散站啟用

快訊／台中驚傳槍響　男子中彈送慈濟醫院搶救

2022台南酪梨節

王宣貿號召勇士划龍舟到澎湖

更多熱門

相關新聞

台南市反北外環南移自救會會勘

台南市反北外環南移自救會會勘

台南市長參選人、市議員謝龍介26日上午10時，邀請台南市工務局人員前往會勘正在施工的北外環道，了解為何「北岸南移」，台南市反北外環南移自救會發動百名民眾至場聲援，市長參選人商毓芳、市議員參選人許崇州也到場關心。

2022台南酪梨節

2022台南酪梨節

台南安平港首座貨櫃集散站啟用

台南安平港首座貨櫃集散站啟用

中央地方合作新市安居社會住宅動工

中央地方合作新市安居社會住宅動工

黃偉哲五聘一青妙續任親善大使

黃偉哲五聘一青妙續任親善大使

關鍵字：

旅遊台南黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

陸網再爆「向佐婚後出軌N次」！

全台最難訂位牛肉麵7／27暫停營業

淨空老法師今凌晨圓寂　享耆壽96歲！

快訊／福原愛強硬帶家人返日　江宏傑抓狂反擊了！

即／潭子爆頭槍殺才過1天　大里25歲男小腿中彈

吃醋釀殺機！兇嫌前妻做八大　滷味老闆是恩客

當沖賺600萬+特斯拉「棄16萬月薪炒股」　2年後現況曝

TOYOTA大改款Vios預告8／9發表

余天才中風…余苑綺抗癌8年「癌細胞再擴散」！

《全明星4》剛播第1集…她就被酸「不負眾望超爛」！

槍手前妻開個工！滷味老闆上門消費惹殺機

快訊／7-11開出3張千萬發票

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面