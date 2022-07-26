真的好想去！黃偉哲公開實境節目《極島森林》露營秘境

▲台南市長黃偉哲近期獨家公開《極島森林》第三集的露營秘境。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

地方中心／綜合報導

台灣自製真人實境秀《極島森林》，由藝人陳柏霖與好友發起的一場自然探索紀錄之旅，挖掘出許多高質感的露營秘境，一經播出好評不斷，除了「陳太太」們想跟陳柏霖一起露營，更多敲碗希望知道這些露營區都在哪裡？

今日台南市長黃偉哲臉書獨家公開《極島森林》第三集的露營秘境，位在台南北門區雙春濱海遊憩區。

▲▼藝人陳柏霖與好友透過真人實境秀《極島森林》，挖掘高質感的露營秘境。

黃偉哲臉書全文如下：

極島森林真的有來拍攝取景！

或許不是每個人都有機會跟陳柏霖一起露營，但每個人都能來陳柏霖來過的海濱露營區。

今年我們把雙春濱海遊憩區封閉了近十年的木棧道修繕完好，沿著這條456公尺的木棧道，可以近距離觀賞潮汐帶的彈塗魚、招潮蟹與紅樹林，還有沉浮湖中的忘憂木麻黃以及宛如天空之鏡的濕地水景，你能盡情感受大自然的心靈療育。

捨不得離開也沒有關係，拎包直接入住星空帳，體驗高級又有儀式感的露營。白天棧道遊湖、晚上導覽探險，睡前抬頭就能看到月轉星移，放下手機遠離社群，這一刻彷彿喧囂的世界只為你而寧靜。

▲▼雙春濱海遊憩區木棧道已修繕完畢，滿足OUTDOOR迷。

貼文一經發出，引起網友廣泛討論，「秘境露營＋陳柏霖」兩大關鍵扎扎實實打中OUTDOOR迷的心，紛紛TAG相約來一場充滿儀式感的露營。

雙春濱海遊憩區

地址：台南市北門區雙春村35-5號

電話：06-7865355

收費方式：門票/收費

●全票：150 元/人

（適用一般成人及十二歲以上青少年）

●半票：100 元/人

（適用年滿六十五歳身分證明之本人、六歳以上，未滿十二歳之兒童）

●市民票：100 元/人

（台南市全體市民，憑身分證或駕照）

需為持有台南市市民本人證明者適用之

●符合以下身份者，全年度入園免費：

(A)未滿六歲之兒童

(B)持身心障礙證明文件，本人及必要陪同一人

●保險清潔費：40 元／人

北門區區民(參照身分證之戶籍地為依據)