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黃偉哲關心嬰幼兒打疫苗　請家長協助嬰幼兒預約莫德納疫苗建立免疫力

▲台南市長黃偉哲關心接種狀況，前往新營區衛生所探望小朋友打疫苗，希望家長能配合協助讓孩子趕快來施打疫苗，讓孩子建立保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲關心接種狀況，前往新營區衛生所探望小朋友打疫苗，希望家長能配合協助讓孩子趕快來施打疫苗，讓孩子建立保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市滿6個月至5歲嬰幼兒之莫德納疫苗，已經展開接種作業，市長黃偉哲關心接種狀況，26日下午前往新營區衛生所探望，黃偉哲希望家長能配合協助讓孩子趕快來施打疫苗，讓孩子建立保護力。

▲台南市長黃偉哲關心接種狀況，前往新營區衛生所探望小朋友打疫苗，希望家長能配合協助讓孩子趕快來施打疫苗，讓孩子建立保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲26日下午到新營區衛生所時，適巧碰到多位家長帶著小朋友來打疫苗，他在旁邊為小朋友加油，並分贈糖果給打完針的小朋友，獎勵他們勇敢接種疫苗，黃偉哲說，今天特地到新營衛生所看6個月到5歲的孩子的疫苗施打，孩子們很勇敢都沒有哭，很厲害，希望趕快打好疫苗，讓孩子早日建立保護力，讓疫情能夠一直再下降。

▲台南市長黃偉哲關心接種狀況，前往新營區衛生所探望小朋友打疫苗，希望家長能配合協助讓孩子趕快來施打疫苗，讓孩子建立保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局表示，滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒之莫德納COVID-19疫苗接種作業，已於2022年7月21日起開始實施，依衛福部ACIP今年6月27日專家會議決議，考量目前國內仍在COVID-19社區流行階段，建議滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒接種莫德納疫苗；經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4至8週以上。

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▲台南市長黃偉哲關心接種狀況，前往新營區衛生所探望小朋友打疫苗，希望家長能配合協助讓孩子趕快來施打疫苗，讓孩子建立保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲關心接種狀況，前往新營區衛生所探望小朋友打疫苗，希望家長能配合協助讓孩子趕快來施打疫苗，讓孩子建立保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲再次提醒市民朋友，家中若有符合接種資格的6個月至5歲幼兒，請儘速透過「台南打疫苗」系統協助家中的幼兒預約接種，接種當日請攜帶幼兒健保卡，由家長陪同前往。(預約網址： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ )

▲台南市長黃偉哲關心接種狀況，前往新營區衛生所探望小朋友打疫苗，希望家長能配合協助讓孩子趕快來施打疫苗，讓孩子建立保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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